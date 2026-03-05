На выставке Mobile World Congress 2026 в Барселоне Samsung Galaxy S26 Ultra получил престижную награду Best in Show — высшее признание в индустрии мобильных технологий. Судьи, среди которых более 200 независимых аналитиков и экспертов, отметили этот смартфон за сочетание передового железа и удобного программного обеспечения, заметно опережающих конкурентов.

Galaxy S26 Ultra и вся серия S26 первыми получили свежую оболочку One UI 8.5 с интегрированными AI-усилениями Galaxy. Уникальной инновацией стала Privacy Display — технология, которая защищает конфиденциальность пользователя на экране. Несмотря на серьёзную конкуренцию на MWC, именно Ultra от Samsung выделили за способность идти дальше привычных границ мобильных устройств и стать доступным продуктом, который уже можно заказать.

Отличия Galaxy S26 Ultra от базовых моделей

Samsung выпустила три модели: Galaxy S26, S26+ и топовый S26 Ultra. Первые два смартфона получили одинаковый процессор и AI-функции, но лишены ключевых новинок Ultra. Среди отсутствующих — Privacy Display, антибликовый экран, поддержка стилуса S Pen и камера с масштабированием до 100×, которая впечатляет даже на фоне конкурентов.

Стоимость S26 и S26+ заметно ниже, что делает их привлекательными для массового покупателя, но именно S26 Ultra задаёт планку для всего рынка, особенно в сегменте флагманов, объединяя технологические новинки и практичные AI-инструменты.

Почему Galaxy S26 Ultra стал новым эталоном

Победа на MWC — это больше, чем очередной приз. Это признание того, что Samsung удалось вывести развитие смартфонов на новый уровень. Жюри особенно подчеркнуло, что многие технологии, показанные на выставке, остаются будущим, а последний Ultra — реальный продукт с доступной покупкой.





В то время как конкуренты продолжают экспериментировать и демонстрировать прототипы, Samsung выбрала путь внедрения передовых функций в массовое производство, тем самым укрепив позиции лидера в высоком сегменте.