Acer вывела на российский рынок три новых беспроводных мыши — OMR502, OMR503 и OMR504 — ориентированных на пользователей с разными требованиями к эргономике, автономности и функционалу. Эти модели подойдут как для базовых офисных задач, так и для тех, кому нужна расширенная настройка и удобство подключения.

Характеристики мышей Acer OMR502, OMR503 и OMR504

Acer OMR502: недорогая и лёгкая модель с симметричным дизайном для правшей и левшей, подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через USB-ресивер, связь на расстоянии до 8 метров;

недорогая и лёгкая модель с симметричным дизайном для правшей и левшей, подключается по радиоканалу 2.4 ГГц через USB-ресивер, связь на расстоянии до 8 метров; сенсор с разрешением 1000/1600 DPI, четыре кнопки и ресурс до 3 000 000 нажатий;

питание от одной батарейки AA, габариты 103 × 60 × 38 мм, вес 55 г;

Acer OMR503: расширенное подключение — USB-ресивер 2.4 ГГц и Bluetooth 5.1, рабочая дистанция до 10 метров;

расширенное подключение — USB-ресивер 2.4 ГГц и Bluetooth 5.1, рабочая дистанция до 10 метров; оптический сенсор INSTANT S201 с настройками 800/1600/2400/3200 DPI, пять кнопок, включая переключатель питания и режимов, ресурс нажатий до 3 000 000;

встроенный аккумулятор на 500 мА·ч, до 50 часов работы, зарядка около 3 часов, переход в спящий режим через 10 минут бездействия;

размеры — 117 × 70 × 41 мм, вес 86 г;

Acer OMR504: лёгкий корпус с беззвучными кнопками, USB-ресивер 2.4 ГГц и Bluetooth 5.1, рабочая дальность — 10 метров;

лёгкий корпус с беззвучными кнопками, USB-ресивер 2.4 ГГц и Bluetooth 5.1, рабочая дальность — 10 метров; сенсор INSTANT S201 с пятью уровнями DPI: 800/1200/1600/2400/3200, шесть кнопок, ресурс 5 000 000 нажатий;

аккумулятор 300 мА·ч обеспечивает 30 часов работы, зарядка за 2 часа, переход в сон через 20 минут бездействия;

габариты 109 × 70 × 40,5 мм, вес 65 г.

Все три мыши сохранили лаконичный дизайн и рассчитаны на длительный срок службы. Варианты питания и подключения предлагают выбор между традиционной батарейкой и аккумулятором с поддержкой Bluetooth. При этом наилучший баланс веса, тишины и чувствительности представлен в старшей OMR504.

Как выбрать мышь Acer из серии OMR500

Если нужна простая и бюджетная модель для повседневной работы и редких перемещений, OMR502 с батарейкой AA и стабильной USB-связью на радиоканале обеспечит необходимый комфорт и автономию без излишеств.

Тем, кто заинтересован в удобстве подключения к ноутбукам и планшетам через Bluetooth и в более тонкой настройке чувствительности, подойдёт OMR503 с аккумулятором и четырьмя режимами DPI — она позволяет работать дольше и с большим контролем.

OMR504 рекомендуют тем, кто устал от щелчков и громких кликов: почти бесшумные кнопки, расширенное число настраиваемых клавиш и лёгкий корпус подойдут тем, кто ценит филигранную точность и комфорт в офисе или дома.





Игровой сегмент эти мыши не охватывают, но с задачами офиса, веб-сёрфинга и работы с документами справятся без проблем. Acer продолжает укреплять позиции в конкурентной категории доступных аксессуаров для повседневного пользования.