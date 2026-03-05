Poco представил серию X8 Pro, основанную на смартфонах Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max, но с рядом заметных отличий. В частности, модели сменят однокристальные системы Qualcomm на MediaTek Dimensity 8500 Ultra и 9500s и получат крупные аккумуляторы — 6500 и 7550 мАч соответственно.

Экраны Poco X8 Pro и X8 Pro Max вырастут до 6,59 и 6,83 дюйма с OLED-матрицами разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Младшая модель получит 20-мегапиксельную фронталку, старшая — 32-мегапиксельную. Основная камера с оптической стабилизацией — 50 МП, к ней добавлен 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

Оперативная память LPDDR5x в смартфонах может достигать 12 ГБ, внутренний накопитель — до 512 ГБ стандарта UFS 4.1. На фоне растущей конкуренции в сегменте среднебюджетных смартфонов Poco, как всегда, пытается усилить позицию за счёт ёмких аккумуляторов и свежих платформ.

От Redmi Turbo к Poco X8: что изменилось

Модель Redmi Turbo 5 и Turbo 5 Max была ориентирована преимущественно на китайский рынок с процессорами Qualcomm. Poco взял базу под свои X8 Pro версии, но заменил Snapdragon на MediaTek — выбор становится всё заметнее среди азиатских и глобальных брендов, которые стремятся снизить себестоимость и повысить автономность.

В том числе у Poco X8 Pro аккумулятор сократился в сравнении с Turbo 5 Max, но всё равно останется внушительным — 6500 мАч, тогда как Poco X8 Pro Max будет поставляться с максимальной ёмкостью 7550 мАч. Для пользователей это означает день и больше без подзарядки — показатель, который всё ещё важен при выборе аппарата.





Также Xiaomi и её дочерние бренды продолжают использовать OLED-экраны с повышенной частотой обновления, что уже давно перестало быть прерогативой флагманов. В комбинации с неплохими камерами и современной памятью Poco пытается предложить универсальный продукт для своих покупателей в 2026 году.

Позиционирование и перспективы Poco X8 Pro на рынке

В сегменте около 400—500 долларов Poco X8 Pro и Pro Max предстоит столкнуться с такими конкурентами, как Realme, Samsung и OPPO, которые тоже предлагают большие экраны и ёмкие аккумуляторы. MediaTek Dimensity 9500s — мощное решение, способное конкурировать с младшими Snapdragon в смартфонах средней ценовой категории.

Для Poco это удачный способ разнообразить линейку, сохранив дух «трубойков» Redmi и привнеся международный статус. Важно, чтобы цена оставалась агрессивной, чтобы не уступать прямым конкурентам из Китая и Индии.

Главный вопрос — насколько новая платформа, увеличенные аккумуляторы и 120-герцовые OLED-экраны смогут привлечь аудиторию на фоне неизбежного роста требований к смартфонам и рынка, который всё больше насыщается тяжеловесами с батареями свыше 5000 мАч.