Realme представила в Индии Narzo Power 5G — смартфон с рекордной для массового сегмента батареей на 10 001 мА·ч, ярким AMOLED-дисплеем 144 Гц и улучшенным игровым чипом на базе ИИ. Новинка базируется на Dimensity 7400 Ultra и обещает не просто долгую автономность, но и качественный гейминг благодаря отдельному сопроцессору искусственного интеллекта.

Экран диагональю 6,8 дюйма сочетает AMOLED-технологию, поддержку 1,07 млрд цветов и пиковую яркость до 6500 нит — значения, которые редко встречаются в смартфонах даже премиум-класса. Повышенную надежность обеспечивает защитное стекло Gorilla Glass 7i и сразу три категории пыле- и влагозащиты: IP66, IP68 и IP69.

Внутри — MediaTek Dimensity 7400 Ultra, рассчитанный на 5G и игровую производительность. Тактовая частота процессора дополняется специализированным AI-чипом HyperVision+, который отвечает за оптимизацию кадров, плавность и повышение детализации в играх через функции AI Hyper Stable Frame, AI Hypermotion и AI Hyper Clarity.

На базе Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0 компания гарантирует пользователям минимум три года обновлений ОС и четыре года патчей безопасности, что подчёркивает долгосрочную поддержку аппарата.

Немаловажной фишкой стало 80-ваттное быстрое зарядное устройство: за 36 минут Narzo Power восполнит запас энергии до половины. Кроме того, смартфон способен отдавать энергию сторонним гаджетам по обратной зарядке мощностью 27 Вт.





Цена и старт продаж Narzo Power 5G в Индии

Базовая модификация с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти оценена в 27 999 рупий (около 22 000 рублей), вариант с 256 ГБ флеш-памяти стоит 29 999 рупий. В рамках первых распродаж предусмотрены скидки и выгодные предложения, которые снижают цену до 23 999 рупий.

Покупатели также получают бонусы в виде банковских кешбэков, программ обмена старых устройств и расширенную 4-летнюю гарантию на аккумулятор, что стало необычным бонусом для рынка смартфонов.

Продажи стартуют 5 марта, они будут доступны на официальном сайте и Amazon. Дизайн новинки представлен в двух цветах — Titan Silver и Titan Blue.

Конкуренты и перспективы на фоне рынка

В нише смартфонов с огромными аккумуляторами Realme Narzo Power 5G предлагает уникальное сочетание ёмкости и скорости зарядки. Для сравнения, модели вроде Samsung Galaxy M14 ограничены аккумуляторами на 6000 мА·ч, а Honor X9 5G предлагает около 5000 мА·ч. Такой запас энергии делает Narzo привлекательным для любителей «долгоиграющих» гаджетов и мобильных геймеров.

Включение выделенного AI-чипа — редкий шаг, показатель того, насколько производители пытаются совместить мощь и энергоэффективность. Пока производители фокусируются либо на мощности процессоров, либо на батарее, Realme предлагает оба критерия одновременно. Это сигнал, что тренд на «умный» гейминг без компромиссов по автономности уже стал обязательным для среднего сегмента.