С 1 марта 2026 года в России вступает в силу закон о локализации такси, согласно которому для регистрации в качестве такси допускаются только автомобили, соответствующие установленным требованиям по уровню локализации. Минпромторг РФ опубликовал окончательный список моделей, разрешённых для использования в таксомоторных перевозках. В этот перечень вошли:

Lada: Granta, Iskra, Vesta, Aura, Largus, Niva Legend, Niva Travel;

Москвич: 3, 3е, 6, 8, М70, М90;

Voyah: Free, Dream, Passion;

Evolute: I-JOY, SKY, SPACE;

UAZ: Патриот, Хантер;

Sollers: SP7, SF1;

UMO: 5.

Отсутствие в списке популярных моделей иностранных брендов, таких как Kia, Hyundai и Volkswagen, связано с их несоответствием новым требованиям по локализации производства. Это означает, что с 1 марта 2026 года новые автомобили этих марок не смогут быть зарегистрированы в качестве такси. Однако автомобили, внесённые в региональные реестры до этой даты, смогут продолжать эксплуатацию до конца срока службы.

Минпромторг ранее сообщал о планах расширить список за счёт моделей брендов Haval, Tenet и автомобилей, выпускаемых на «Автоторе». Однако в окончательный перечень эти модели не вошли.

Введение новых требований направлено на поддержку отечественного автопрома и повышение уровня локализации производства. Исключение популярных иностранных моделей может привести к дефициту автомобилей, пригодных для работы в такси, и, как следствие, к росту цен на услуги. Водителям и таксопаркам рекомендуется заранее планировать обновление автопарка с учётом новых требований.

Для более подробного понимания изменений и их последствий предлагаем ознакомиться с видеоматериалом:




