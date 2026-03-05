Hyundai снимает с американского рынка стандартную версию электроседана Ioniq 6, оставляя в продаже лишь ограниченную партию высокопроизводительной модели Ioniq 6 N. Основная причина — слабые продажи и экономические барьеры, связанные с тарифами на импортную продукцию из Южной Кореи.

Электроседан Ioniq 6 никогда не добивался таких успехов, как его кроссоверный «брат» Ioniq 5, который собирается в США на заводе Hyundai в Джорджии. В то время как Ioniq 5 удерживает стабильный спрос, Ioniq 6 в 2023 году разошёлся тиражом около 10 000 автомобилей — на 15 % меньше, чем годом ранее, а за первые два месяца 2024-го было продано всего 573 экземпляра. Причём в сентябре прошлого года для модели исчерпался федеральный налоговый кредит 7 500 $, что также ударило по продажам.

Несмотря на скромные результаты, Ioniq 6 остаётся впечатляющим по техническим характеристикам: запас хода по EPA достигает 342 миль (около 550 км), а быстрая зарядка с 10 % до 80 % занимает всего около 18 минут благодаря инновационной 800-вольтовой архитектуре с пиковыми скоростями зарядки до 350 киловатт.

Дизайн седана давно признан одним из самых удачных среди электромобилей с аэроэффективным кузовом в форме так называемого «электрического авиалайнера» и характерными задними двойными спойлерами. Автомобиль получил высокие оценки от профильных изданий и энтузиастов за баланс эффективности и удовольствия от вождения.

В то же время экономическая логика и текущая ситуация на американском рынке электромобилей диктуют жёсткий отбор моделей. Тарифы на импорт и конкуренция с локальными электрокарами оказываются слишком серьёзным препятствием для Ioniq 6. Hyundai оставит в продаже модель 2025 года, но уже не будет поставлять на рынок новую модификацию 2026 года.





Вместе с Ioniq 6 в США уходят и другие электромобили, которые не смогли закрепиться на рынке: Ford F-150 Lightning, Volkswagen ID.Buzz, Mercedes EQS и EQE, а также Acura ZDX. При этом некоторые из этих моделей продолжают продаваться на других рынках, например в Европе.

Высокопроизводительная версия Ioniq 6 N сохранит своё присутствие на рынке в США, но будет ли она доступна широкому кругу покупателей — большой вопрос. Ожидается, что цена будет находиться примерно на уровне 70 000 $, что ставит её в премиальный сегмент.

Событие бросает свет на трудности, с которыми сталкиваются седаны на фоне неуклонного роста популярности кроссоверов и внедорожников. Даже при отличных технических данных и удачном дизайне электроседаны, не собранные локально, зачастую обречены на сокращение присутствия в США. Hyundai Ioniq 6 — машина хорошая, но, увы, слишком узкая для массового американского рынка.