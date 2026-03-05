По дизайну устройство достаточно классическое: спереди — AMOLED-дисплей диагональю 6,6 дюйма с разрешением 1,5K и вырезом в форме таблетки для фронтальной камеры. На задней панели установлен прямоугольный блок с двумя камерами и светодиодной вспышкой.

Характеристики и оснащение Honor 600 Lite

В аппарат установлен процессор MediaTek Dimensity 7100 Elite, который сочетается с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Экран обещает яркость до 6500 нит, что сложно встретить даже в более дорогих моделях.

Камеры — главный козырь: основной модуль на 108 МП дополнен 5-МП сверхширокоугольным объективом. Для селфи предусмотрена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Основная камера должна обеспечить стандартный уровень детализации и цветопередачи для своего сегмента.

Емкий аккумулятор — 6520 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт — позволит смартфону работать до двух дней без подзарядки, что в сочетании с AMOLED и 120 Гц экраном впечатляет в этом ценовом сегменте.

Дополнительные функции включают Bluetooth 6.0, NFC, а также защиту по стандарту IP66 от воды и пыли — редкость для моделей начального и среднего уровня. Устройство работает на MagicOS 10 на базе Android 16.





Цена, доступность и конкуренты в регионе

Honor 600 Lite поступил в продажу в Малайзии по цене 1399 малайзийских ринггитов (около 355 долларов). На старте предусмотрена скидка в 100 ринггитов (~25 долларов) и расширенная гарантия на два года.

В этом ценовом сегменте Honor предстает как вариант с одной из крупнейших батарей и AMOLED-дисплеями с высокой частотой обновления. Конкуренты вроде realme и Xiaomi предлагают схожие по характеристикам смартфоны, но зачастую с меньшими батареями и без сертификации IP.

Скрытый выпуск телефона без отдельного мероприятия может означать, что Honor ориентируется на устойчивый спрос в Азии и готовит дополнительные рынки для запуска более крупной серии. Прирост мощности аккумулятора и внимание к экрану указывает на тренд увеличения автономности без жертвы качества дисплея даже в бюджетных категориях.