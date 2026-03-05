Google продолжает совершенствовать свой ИИ-блокнот NotebookLM, готовясь добавить две давно ожидаемые функции: поиск по заметкам и закрепление важных тетрадей. Нововведения помогут избавиться от утомительного скроллинга по списку и быстрее находить нужный материал.

В разделе «Мои тетради» в NotebookLM накопились десятки и сотни заметок, но удобного механизма фильтрации или сортировки не было. Ожидаемая кнопка поиска позволит вводить ключевые слова или названия, чтобы моментально отфильтровывать нужный документ. А закрепление поможет держать на виду наиболее используемые записи, аналогично популярной функции в мессенджерах.

Что изменится в работе с NotebookLM

Пока что механизм поиска в NotebookLM — это лишь заглушка в интерфейсе, но инсайдеры из TestingCatalog уже заметили появление новой кнопки на главном экране приложения. Можно предположить, что поиск будет работать не только по названиям тетрадей, но и, возможно, по ключевым словам внутри заметок, что значительно ускорит работу с большими архивами.

Функция закрепления поможет упорядочить пространство — важные проекты и рабочие материалы всегда будут доступны в верхней части интерфейса. Это простое, но эффективное решение для тех, кто уже привык вести активную работу с NotebookLM и сталкивается с хаосом из множества записей.

Контекст и как это меняет статус NotebookLM

За последние несколько месяцев Google выпускает по два и более обновлений NotebookLM в месяц, делая ставку на функциональность и гибкость. Пока этот инструмент опережает классические заметочники за счёт искусственного интеллекта, создавая уникальные возможности для работы с данными, умных конспектов и даже генерации контента.





В то время как конкуренты, например Notion, Evernote и Microsoft OneNote, добавляют похожие функции постепенно, Google старается не просто догнать, а предложить более интеллектуальный подход с глубокой интеграцией ИИ. Новые функции поиска и закрепления — очевидные минимальные шаги, чтобы не потерять преимущество. Особенно на фоне недавнего анонса мультимедийных обзоров заметок, который, скорее всего, станет платным дополнением, базовые функции останутся бесплатными.

Когда ждать обновления и что дальше

Пока обе функции находятся на стадии разработки, релиз может случиться в ближайшие месяцы. Поскольку это базовые UX-улучшения, Google, вероятно, не станет ограничивать их платной подпиской. Правда, пока непонятно, насколько умным окажется поиск и позволит ли он работать с разными критериями одновременно.

NotebookLM продолжает расширяться как инструмент не только для студентов и исследователей, но и для всех, кто работает с большими объёмами информации. Следующие обновления, возможно, сделают конкуренцию на рынке заметочников ещё острее, заставляя других игроков быстрее вводить ИИ-функции.