BMW продолжает развивать водородные топливные элементы, но перспективы спортивного автомобиля под знаком M остаются туманными. Глава подразделения BMW M Франк ван Меел объяснил, что масштаб и вес топливных элементов делают создание водородного «заряженного» автомобиля сегодня нереалистичным.

Технически водородная топливная система высокой мощности требует нескольких аккумуляторных модулей с развитой системой охлаждения. Их комплектация для мощных спорткаров приводит к значительному увеличению размеров и массы — ван Меел назвал итоговый набор «грузовиком по габаритам». Такая компоновка неподъемна для М-подразделения.

В моторных видах спорта BMW тоже рассматривает водород, но только в виде топливных элементов с нулевыми выхлопами, не прибегая к прямому сгоранию водорода, как это делает Toyota. Такой подход технологически сложнее, поскольку требует продуманного баланса веса, упаковки и скорости дозаправки на трассе — параметры, по которым водородные болиды пока уступают традиционным и электрическим аналогам.

Водородный iX5 как реальный проект BMW

Вопреки сложностям с высокопроизводительными системами BMW не отказался от водорода в легковых автомобилях. В 2028 году компания планирует выпустить iX5 Hydrogen — массовый водородный внедорожник с топливной системой третьего поколения, разработанной совместно с Toyota. Этот автомобиль станет первым в премиальном сегменте с водородной силовой установкой.

Экспериментальная серия iX5 на топливных элементах ездит с 2023 года и прошла более миллиона километров в испытаниях в условиях от экстремального холода до жары, охватывая свыше 20 стран. Основным преимуществом остаётся быстрая заправка и большой запас хода — ключевые достоинства водорода по сравнению с аккумуляторными электромобилями.





Производство топливных элементов сосредоточено на заводе в Штайре (Австрия), с ключевыми компонентами, включая контроллеры высокого напряжения, из Германии. iX5 Hydrogen займет почётное место среди пяти типов силовых установок в линейке следующего поколения BMW X5: бензиновые, дизельные, гибридные, полностью электрические и водородные.

Стратегия BMW и будущее водорода в M-подразделении

В то время как конкуренты постепенно сворачивают водородные проекты, BMW демонстрирует стойкую веру в потенциал этой технологии, особенно в тех регионах, где инфраструктура для электротранспорта отстаёт, а дальность и скорость заправки критичны. Но в ближайшей перспективе M-автомобили останутся на гибридах, традиционных двигателях и аккумуляторных платформах.

Ван Меел открыто говорит, что водород для M — это вопрос будущего, требующий прорывов в миниатюризации и управлении теплом. Пока таких прорывов нет, границы применения остаются узкими. Причина в том, что водородные топливные элементы для мощных спорткаров пока физически не вписываются ни в компактные кузова, ни в спортивные динамические требования.