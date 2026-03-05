За день до официального анонса Nothing Phone (4a) Pro 5 марта 2026 года компания опубликовала тизер, который демонстрирует тёмный силуэт смартфона с подсветкой в виде круговой LED-матрицы Glyph Matrix на тыльной панели. Эта подсветка впервые появилась на флагмане Phone (3) и служит не только декоративным элементом, но и интерактивным интерфейсом для уведомлений и индикаторов.

В отличие от Phone (3), где Glyph Matrix включала 489 микросветодиодов, версия для Phone (4a) Pro будет заметно упрощена и содержит примерно 137 светодиодов. Такой шаг ощутимо сокращает детализацию анимаций и иконок, что уже вызвало оживлённые дискуссии среди поклонников бренда на Reddit и X. Основной вопрос — насколько функционально пострадает подсветка с меньшим количеством световых точек?

Анимация с уменьшенной матрицей, опубликованная пользователем X @adi, демонстрирует привычные Glyph-эффекты — пульсацию уведомлений и индикацию зарядки, но выглядит гораздо менее детализированной и плавной по сравнению с первоначальной версией. Остаётся неясным, будет ли сама круглая область подсветки меньше или сохранит размеры, но с более редкими светодиодами.

Базовая модель Phone (4a) вообще отказалась от круговой Glyph Matrix в пользу горизонтальной полосы Glyph Bar, что явно отражает желание Nothing дифференцировать младший и Pro-сегмент не только железом, но и фирменным дизайном и функциями.

Пока сложно сказать, стала ли слегка упрощённая Glyph Matrix компромиссом ради удешевления производства или она заметно ослабляет одну из фирменных фишек Nothing. Однако тизер уже достиг главного — запустил массовое обсуждение и ожидание перед презентацией. В остальном позднее сегодня станет ясно, как именно компания позиционирует новинку и какие ещё решения прячутся за её минималистичным обликом.



