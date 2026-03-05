Новое исследование «Lead The Charge» выявило, кто из крупнейших автопроизводителей действительно продвинулся в снижении углеродного следа производства электромобилей и налаживании ответственного добывания материалов для батарей. Первенство занял Tesla, за ней следуют Ford и Volvo. При этом в среднем по 18 компаниям уровень минимизации выбросов и улучшения условий труда в цепочках поставок остаётся на скромных 24%, несмотря на положительную динамику в 5% за год.

Формально электромобили считаются решением для снижения глобального загрязнения: ход науки однозначен — они загрязняют гораздо меньше, чем машины с двигателями внутреннего сгорания. Но за идеей чистоты зачастую скрываются грязные детали: значительная часть энергии для зарядки всё ещё поступает с угольных станций, кроме того, производство электричества и батарей остаётся тесно связано с ископаемыми видами топлива и добычей минералов, на которую часто жалуются из-за нарушений прав работников, особенно в Демократической Республике Конго.

Исследование проверяет 80 различных показателей, включая углеродный след производства стали, алюминия и батарей, а также социальные стандарты: права рабочих и защиту коренных народов. Западные производители демонстрируют лучшие результаты — они смогли не только снизить выбросы, но и повысить прозрачность своих цепочек поставок. Tesla набрала 49%, Ford — 45%, а Volvo — 44%. Среди аутсайдеров оказались ведущие китайские марки BYD, GAC и SAIC, а также японские Toyota и Honda. Последние, например, не показали никаких усилий по декарбонизации производства стали.

Интересно, что Toyota удалось улучшить показатели по батареям, применив конструкцию с лёгкой разборкой для повышения переработки, что вывело их в топ по улучшению батарейной цепочки поставок вместе с Tesla, Renault, Mercedes-Benz, Volkswagen и Ford. Но, несмотря на отдельные успехи лидеров, остальным автопроизводителям далеко до обещанной чистоты. Средний балл всего 24% подтверждает — чистая электромобильная промышленность ещё в самом начале пути.

Как западные автопроизводители обгоняют китайские по чистоте производства электромобилей

В условиях растущего спроса на электромобили качество и прозрачность цепочек поставок становится предметом живого внимания инвесторов, экологических активистов и властей. Западные бренды — Tesla, Ford, Volvo, Mercedes-Benz и Volkswagen — не только говорят о декарбонизации, но и показывают реальные шаги, включая переход на возобновляемую энергию на заводах, повышение эффективности производства стали и алюминия и строгие требования к поставщикам. В противовес им крупные китайские компании и часть японских автопроизводителей пока ограничиваются декларациями без существенных практических изменений.





Защитники окружающей среды требуют, чтобы промышленность перестала игнорировать социальные аспекты добычи критически важных материалов. Практики, как детский труд или нарушение прав коренного населения, особенно в регионах, богатых кобальтом и литием, вызывают общественный резонанс и влияют на репутацию. В этом плане европейские и американские автопроизводители делают заметные шаги по улучшению контроля и прозрачности.

Перспективы и вызовы декарбонизации производства электромобилей

Сам по себе переход на электромобили — только часть большой задачи по озеленению транспорта. Разработка эффективных и честных цепочек поставок требует времени, инвестиций и контроля со стороны общества и регуляторов. Лишь 24% в среднем по индустрии — ясный сигнал, что на деле промышленность далеко не готова к массовой «зеленой» трансформации.

Однако тренд очевиден: западные бренды показывают, что путь к более чистому и справедливому производству существует. Остальным предстоит не только усилить экологические стандарты, но и открыть цепочки поставок — чтобы не повторять ошибки прошлого и избежать «зелёного камуфляжа». Будущее рынка электромобилей во многом будет зависеть от того, насколько быстро и последовательно компании смогут выполнить эти задачи.