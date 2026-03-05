К 30-летию Pokémon японский производитель ковров Miyoshi Rug выпустил коллекцию, в которой главными героями стали Snorlax, Ditto, хвост Pikachu и покебол. Но получить эти эксклюзивные ковры будет непросто: продажа организована через лотерею с регистрацией исключительно из Японии — в итоге они почти недоступны для международных фанатов.

В коллекцию входят четыре модели, цены которых в пересчёте на доллары выглядят так: ковер Pikachu — за $88, Ditto — за $63, небольшой Poké Ball — $35 и внушительный Snorlax с ценником почти $700. При этом именно гигантский сонный покемон в виде ковра вызывает наибольший интерес, хотя за такую сумму его купят немногие.

Подход Miyoshi Rug — классический пример японского коллаб-рынка, где высокое качество и дизайнерская лаконичность сочетаются с ограниченным доступом. Такие лимитированные продукты служат не столько утилитарным вещам, сколько объектами коллекционирования, создавая искусственный дефицит.

Для сравнения западные рынки мемориальной продукции чаще делают упор на массовый доступ — например, Nintendo регулярно выпускает одежду и аксессуары Pokémon, доступные для любого желающего. Японская же ниша Miyoshi Rug остаётся исключительно для избранных и преданных фанатов, готовых раскошелиться и пройти сложные процедуры покупки.

Любопытно, что несмотря на цену и сложность при покупке, Pokémon-ковры вызвали ажиотаж в соцсетях. Поклонники восхищаются дизайном и тщательной проработкой деталей, но одновременно отмечают граничную инфантильность идеи ковра с изображением «пятой точки» Pikachu или огромного сонного Snorlax в собственных комнатах.





В итоге коллекция Miyoshi Rug — это не просто предмет интерьера, а подтверждение возрастающей роли предметов мерча с культурной значимостью для фан-сообществ, где дорогой и редкий эксклюзив становится символом статуса. Отловить такой ковер помимо японской лотереи можно будет только на вторичном рынке с заметной переплатой.