Учёные из Университета Калифорнии в Ирвайне изучали сдвиг так называемой «линии закрепления» — места, где лёд на антарктическом шельфе переходит с твёрдой поверхности суши на плавающий в воде лёд — с 1992 по 2025 год. Несмотря на то что более трёх четвертей побережья сохранили стабильность, уязвимые регионы, включая Западную Антарктиду, Антарктический полуостров и часть Восточной Антарктиды, показали заметное отступление ледяных границ.

Самые значительные изменения зафиксированы вдоль побережья моря Амундсена и в секторе Гетц: линия закрепления сдвинулась назад до 42 км. Причина — поступление тёплых океанических масс по глубоким подводным каналам к основанию ледников, что способствует их подтаиванию снизу и ослаблению поддержки остального ледяного массива.

Однако загадочной остаётся ситуация на северо-восточном Антарктическом полуострове, где некоторые ледяные шельфы рухнули ещё до начала исследования, а ледники активно отступают без очевидного влияния тёплой океанической воды. Учёные пока не могут однозначно объяснить этот феномен.

Авторы подчёркивают, что тридцатилетние спутниковые наблюдения — бесценный инструмент проверки прогнозных моделей уровня моря. Только если модели смогут точно повторить сдвиги линии закрепления, их предсказания можно будет считать надёжными.

Хотя большая часть Антарктиды сейчас выглядит относительно стабильной, это не гарантирует устойчивого положения в будущем. Угроза массового таяния сохраняется, и учёные предупреждают, что ситуация может резко ухудшиться, если процесс начнёт охватывать более широкие территории.



