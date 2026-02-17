На этой неделе космический график США снова напряжён: SpaceX выполняет сразу три миссии Starlink, а Firefly Aerospace возвращает свой лёгкий носитель Alpha в полёт после провала в апреле 2025 года. Запуски пройдут с двух побережий — Ванденберга и Кейп-Канаверал — и дадут представление, насколько устойчивы модели повторного использования и быстрых корректировок у двух коммерческих игроков.

Ключевая интрига — не просто число пусков, а разные цели: у SpaceX типовые пополнения созвездия и наращивание операционной статистики, у Firefly — тестирование модификаций перед переходом на Alpha Block II. Оба процесса важны для рынка: для Starlink это рост подписчиков и интеграция в авиацию, для Firefly — шанс остаться в числе поставщиков для военных и коммерческих заказчиков.

Расписание запусков этой недели

Запуски пройдут с двух баз: Vandenberg Space Force Base (VSFB) в Калифорнии и Cape Canaveral Space Force Station (CCSFS) во Флориде. Временные окна и основные параметры:

Понедельник, 16 февраля — Falcon 9, SLC‑40, старт в 02:59 EST (07:59 UTC). Миссия Starlink Group 6‑103 — 29 Starlink v2 Mini в начальную орбиту 257×271 км, наклон 43°; ступень B1090 (10‑й полёт) посадилась на дроншип A Shortfall of Gravitas.

Среда, 18 февраля — Falcon 9, SLC‑40, окно с 17:00 до 21:00 EST (22:00-02:00 UTC). Starlink Group 10‑36 — 29 спутников v2 Mini в наклон 53.16°; ступень B1077 на 27‑м полёте планирует посадку на Just Read the Instructions.

Четверг, 19 февраля — Falcon 9, SLC‑4E (VSFB), окно 00:00-04:00 PST (08:00-12:00 UTC). Starlink Group 17‑25 — 25 спутников v2 Mini в наклон 97.29°; B1063 на 31‑м полёте, посадка на Of Course I Still Love You.

Пятница, 20 февраля — Firefly Alpha FLTA007, SLC‑2W (VSFB), старт в 16:20 PST (00:20 UTC 21 февраля), окно до 19:46 PST (03:46 UTC). Это беспилотный полёт без полезной нагрузки по ретроградной траектории для проверки систем перед Block II.

Следующие Starlink-старты: 21 февраля (Starlink Group 6‑104, SLC‑40) и 22 февраля (Starlink Group 17‑26, SLC‑4E) — суммарно ещё по 28 и 25 спутников соответственно.

Что протестирует Alpha FLTA007

FLTA007 — ключевой проверочный полёт для Firefly. Ракета не несёт полезной нагрузки: вместо коммерческой миссии она отправится на юго‑запад по специальной ретроградной траектории, чтобы поставить вторую ступень в орбиту, противоположную направлению вращения Земли. Цель — отработать изменения, внесённые после инцидента FLTA006 и после тестовой потери первого этапа в сентябре 2025 года.

Какие правки уже сделаны: добавлена тепловая защита, изменены траектории подъёма и усилены компоненты конструкции; отдельные элементы авиатроники перенесены на внутреннюю разработку. Эти доработки Firefly планирует использовать и на Alpha Block II — версии длиннее примерно на 2 м с оптимизированными баками топлива и увеличенным временем работы двигателей.





FAA разрешила Alpha возвращаться в полёт ещё в сентябре 2025 года, но затем первый ступень, предназначенная для FLTA007, была потеряна в ходе стендовых испытаний из‑за ошибки процесса интеграции. Firefly исправила процедуру и перешла к повторным тестам; сейчас FLTA007 — последний полёт текущей конфигурации Alpha перед вводом в серию Block II.

Рекорды Falcon 9 и рост Starlink

SpaceX остаётся фабрикой по выпуску полётов Falcon 9. На этой неделе компания поставляет рекорды по загрузке и по наработке ступеней: B1067 нацелена на 33‑й полёт, B1063 уже отработала 31 миссию. Частота запусков в 2026 году остаётся высокой — к середине недели это уже будет 20-23‑ий полёт компании в году в зависимости от миссии.

Почему это важно: высокая реиспользуемость снижает стоимость запуска и даёт SpaceX преимущество в регулярных пополнениях созвездия.

Числа недели: 29, 28 и 25 спутников в разных группах Starlink v2 Mini; общее число подписчиков Starlink недавно достигло 10 000 000, а Southwest начала предлагать Starlink на своих самолётах.

Проблемы не исчезают: в июле 2024 года одна из миссий Starlink (Group 9‑3) потерпела аномалию второго этапа, и спутники вошли в атмосферу, не достигнув рабочей орбиты. Тем не менее темп запусков и повторное использование ступеней явно работают на SpaceX — компания попыталась перевести риски в управляемую статистику.

Чего ждать дальше

Если Firefly успешно завершит FLTA007, это даст компании чуть больше уверенности при выводе Block II и при работе с программами вроде Tactically Responsive Space (VICTUS HAZE Jackal ожидается во втором квартале 2026 года). Для SpaceX же неделя — это рутинное пополнение Starlink и очередной шаг к поддержанию темпа запусков, который делает создание и обслуживание глобальной сети спутников возможным.

Открытый вопрос — как часто коммерческие операторы будут сочетать типовые пополнения созвездий с экспериментальными беспилотными полётами малых приватных фирм. Конкуренция и плотность расписания означают, что любая задержка у одной стороны быстро отражается на логистике наземных служб и аренде наземных инфраструктур. Наблюдаемая теперь картинка — это не просто шоу ракет: это тест на масштабирование производства и обслуживания орбитальных сервисов в коммерческом масштабе.