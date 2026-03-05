Бамбук в роли технологического материала — не просто дань традициям. Этот природный композит обходится примерно в четыре раза дешевле углеродного волокна, даёт экономию до 75 % на части деталей и снижает вес конструкции на 20 %. Новый беспилотник с вертикальным взлётом и посадкой весит около 7 кг, развивает крейсерскую скорость свыше 100 км/ч и летает более часа. Размах его крыла превышает 2,5 метра.

Почему бамбук выгоднее и перспективнее углепластика

Главные проблемы традиционных синтетических композитов — высокая себестоимость производства и экологическая нагрузка. Производство углеродного волокна энергоёмко и дорого, а такие материалы, как полиэфирные смолы, не разлагаются в природе. Бамбук, напротив, быстрорастущий и доступный в Китае и других странах, придаёт конструкции нужные механические свойства, оставаясь экологичным и значительно дешевле.

Технические задачи, связанные с обработкой и формой из бамбуковых волокон, удалось решить благодаря новым технологиям композитного производства. Это позволило сохранить жёсткость и прочность, сопоставимую с углепластиком, но с меньшим весом и ценой. Благодаря этому бамбуковые дроны подходят для мониторинга, доставки и разведки — областей, где важно сочетание длительного времени полёта и экономичности.

Где ещё применят бамбуковые композиты — от электромобилей до космоса

Китайские разработчики не ограничиваются беспилотной авиацией. В планах — использование тех же экологичных композитов в электрическом транспорте, морском оборудовании и даже космических аппаратах. Для спутников, где важна минимальная масса и высокая прочность, бамбуковые материалы могут стать серьёзной альтернативой дорогим и тяжёлым углеродным структурам.

Это шаг к снижению углеродного следа технологичного производства, основанного на нефтехимии, и повышению устойчивости цепочек поставок. При этом авторы проекта утверждают, что запасы бамбука в Китае огромны, и никакой угрозы экосистемам, включая панд, нет. Использование натурального композита — не дань маркетингу, а прагматичный ответ на вызовы современного производства.



