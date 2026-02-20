Минцифры и компания «Бюро 1440» готовят к выводу на орбиту первые аппараты отечественной низкоорбитальной группировки «Рассвет»: по словам главы Минцифры Максута Шадаева, запуск запланирован на первый квартал 2026 года, а на земле уже изготовлено 16 спутников, готовых к пуску.

Проект позиционируют как российский ответ Starlink: «Рассвет» должен обеспечить высокоскоростной доступ в интернет (до 1 Гбит/с) в удалённых регионах и над Северным морским путём. Роскосмос описывает развитие сети в два этапа — сначала около 300 аппаратов для базового покрытия, затем расширение до 950 спутников. Для запусков планируют использовать ракету «Союз-2.1» с космодрома Плесецк.

Сколько спутников у Рассвета

Построено и готово к пуску: 16 спутников.

Первый этап: ~300 аппаратов для базового покрытия.

Второй этап: расширение до ~950 спутников.

Ожидаемая скорость доступа: до 1 Гбит/с.

Планируемый носитель: «Союз-2.1» с Плесецка.

16 собранных аппаратов — это реальный, но скромный старт по сравнению с уже действующими иностранными сетями, которые развертывали сотни и тысячи спутников. Тем не менее для России запуск собственной LEO-сети важен не только коммерчески: национальный контроль над каналами связи и покрытием в Арктике — стратегическая цель, которую нельзя выдать полностью на аутсорс зарубежным операторам.

Главные риски для «Рассвета» — способность обеспечить массовое производство и регулярные запуски, вопросы частот и координации в низкой орбите, а также экономическая модель: национальные проекты часто стартуют со спецзаказов и господдержки, а не с чисто рыночной прибыли. Первые полёты в 2026 году покажут, насколько быстро проект сможет перейти от демонстрации к устойчивой сети.