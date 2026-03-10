Российский мессенджер Max достиг рубежа в 100 миллионов пользователей. Приложение ежедневно обрабатывает свыше 1 миллиарда сообщений и около 28 миллионов звонков, уверенно конкурируя с иностранными аналогами на глобальном рынке.

Максимальная активность приходится на 70 миллионов пользователей, которые входят в приложение каждый день. С момента запуска через Max прошло 62 миллиарда сообщений, более 3 миллиардов звонков и 470 миллионов коротких видео — «видеокружков». Команда мессенджера сообщает о 25,5 миллионах групповых чатов и 2,2 миллионах публичных и приватных каналов. Эти данные отражают не просто рост популярности, но и интенсивное использование продукта, который развивается гораздо быстрее, чем казалось всего несколько месяцев назад.

Рост аудитории Max ускорился в текущем году: 14 января было объявлено о 85 миллионах пользователей, к концу января — о 89 миллионах, а теперь компания демонстрирует отметку выше 100 миллионов. При этом платформа значительно расширила географию — регистрация открыта для пользователей из 40 стран.

Max — это российский мессенджер с привычным набором функций: аудио- и видеозвонки, обмен сообщениями, голосовыми заметками и отправка крупных файлов. Он внесён в реестр российского программного обеспечения и доступен на мобильных устройствах, десктопах и в веб-версии. На фоне санкций и повышенного интереса к отечественным цифровым сервисам Max демонстрирует, что софт российского производства может не просто удержаться на рынке, но и масштабироваться, конкурируя с мировыми лидерами.