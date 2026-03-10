Мировая лихорадка по Pokémon Pokopia захлестнула города, и Мадрид не стал исключением — игра быстро раскупилась повсюду. Разработчики уже запустили первое временное событие «Больше спор для Хопипа», которое длится до 24 марта и добавляет новую миссию с эксклюзивными призами.

Для участия в событии нужно завершить восстановление первого Покемон-центра. Именно там Хопип появляется с просьбой помочь найти хлопковые споры, которые находятся на острове Мечты. Доступ к острову требует дружбы с Drifloom — условие, добавляющее дополнительный игровой вызов. После сбора спор игрок может отправиться обратно в центр, превращённый Хопипом в магазин, чтобы обменять их на редкие предметы.

Событие не ограничивается лишь Хопипом — на острове появятся и его эволюции: Skiploom и Jumpluff. Это шанс пополнить Покедекс редкими экземплярами. Для удобства существует подробный путеводитель по Покедексу и по всем местам обитания покемонов, а также по ископаемым, который поможет легче ориентироваться в новинках игры.

Уже приняли участие в поисках спор для Хопипа? Событие стимулирует вернуться в игру, чтобы не только собрать новых покемонов, но и получить уникальные бонусы. Так Pokémon Pokopia продолжает удерживать внимание и расширять мир, делая каждый ваш шаг в нём значимым.