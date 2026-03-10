Lenovo впервые среди крупных производителей выпустила серийные ноутбуки с максимальной оценкой ремонтопригодности — обе модели ThinkPad T14 Gen 7 и T16 Gen 5 получили от iFixit 10 из 10. Это значит, что замена и ремонт комплектующих в этих лэптопах не доставят пользователям никаких проблем, что в эпоху стремительно растущей экологической и экономической важности продления срока службы электроники является редкостью. Пока iFixit отметили, что оценка предварительная, ожидают официальных сервисных инструкций и запчастей от Lenovo.

Высокий балл за ремонтопригодность ноутбукам обеспечили хорошо продуманные технические решения. Важно, что в них используется съёмный SSD и оперативная память в формате LPCAMM2, что позволяет пользователям самостоятельно модернизировать или заменить память без лишних сложностей. Современные ноутбуки зачастую лишены такой возможности из-за жёсткой интеграции ключевых компонентов, особенно в ультратонких моделях.

Ещё одно преимущество Lenovo ThinkPad T14 Gen 7 и T16 Gen 5 — модульная конструкция клавиатуры, которая позволяет легко заменить её целиком, а не весь верхний блок с тачпадом, как часто бывает у конкурентов. Простота замены аккумулятора особенно выделяется на фоне современных трендов, когда батареи приклеивают и делают труднодоступными. Также iFixit отметили удобство замены экрана, модульную систему охлаждения и порты USB-C, которые можно заменить отдельно. Такие решения не только удешевляют сервисное обслуживание, но и продлевают срок службы устройства.

Среди конкурентов лишь немногие способны предложить столь высокий уровень ремонтопригодности, а Lenovo с ThinkPad возвращает практичность и удобство длительной эксплуатации. Ожидается, что другие производители вскоре последуют этому примеру, особенно на фоне усиленного внимания к экологии и трендов цифровой устойчивости.