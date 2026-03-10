Режиссёр Джеймс Кэмерон заявил, что четвёртый фильм из серии «Аватар» очень вероятен, хотя окончательное решение ещё не принято. После того как «Аватар: Путь воды» и «Аватар: Огонь и Пепел» не повторили кассовый успех первых двух лент, статус продолжений «Аватар 4» и «Аватар 5» оставался неопределённым.

По словам Кэмерона, он внимательно изучит отзывы зрителей перед тем, как утвердить новый фильм. Первоначально «Путь воды» и «Огонь и Пепел» планировались как единый масштабный проект, который из-за объёмов пришлось разделить на два отдельных фильма. Поэтому сюжетная линия, рассчитанная на третий фильм, теперь развивается в четвёртой и пятой частях.

Такой подход похож на практику крупных кинофраншиз, которые часто разделяют крупные истории на несколько фильмов — например, как было с сагами «Властелин колец» и «Звёздные войны». Несмотря на временное снижение интереса к истории об инопланетянах и гигантах Пандоры, продолжение эпопеи всё ещё может получить поддержку фанатов и вернуться на экраны.