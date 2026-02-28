Apple Music и немецкая шоколадная марка Ritter Sport запустят ограниченную серию 100‑граммовых плиток с печатными обложками знаковых немецких альбомов и QR‑кодом, ведущим прямо в плейлист на Apple Music. Премьера стартует 2 марта по всей Германии — цена €1.99 за штуку, пока есть в продаже.

Какие альбомы будут на плитках

По данным Macerkopf (через MacRumors), в ограниченной серии Ritter Sport появятся пять обложек, охватывающих разные жанры и десятилетия немецкой музыки. На обороте каждой плитки — QR‑код, который открывает соответствующий альбом в Apple Music. Там новым подписчикам предлагается бесплатный пробный период.

Все пять записей доступны в Dolby Atmos, и QR‑код открывает страницу альбома в Apple Music с предложением пробного периода для новых подписчиков.

Официальный старт — 2 марта; продажи по всей Германии. Цена — €1.99 за плитку при условии наличия на складах. Акция лимитирована по тиражу.

Apple Music требует активной подписки; стандартная стоимость в США — $10.99 в месяц с одним бесплатным месяцем для новых пользователей.





Сработает ли комбинация шоколада и музыки как маркетинговый хук для увеличения числа подписок — вопрос открытый. Если вы в Германии и успеете купить плитку, отправьте фото и впечатления.