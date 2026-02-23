Apple выпустила бета‑версию Apple Music 5.2 для Android: главное — «Playlist Playground», инструмент на базе генеративного ИИ для моментального создания плейлистов, и заметный редизайн страниц альбомов и исполнителей. Обновление уже доступно участникам бета‑тестирования в Google Play; стабильный релиз приурочат к iOS 26.4.

Нововведения призваны упростить сборку плейлистов и сделать оформление альбомов более «кино‑подобным»: обложка теперь растягивается на фон, а элементы управления переставлены для удобного использования одной рукой. На страницах исполнителей появился бейдж «Upcoming Concerts» и отдельный блок со всеми ближайшими концертами.

Playlist Playground

Playlist Playground использует генеративный ИИ, чтобы «создать новый плейлист по простой идее за секунды». Инструмент запускается из правого верхнего угла вкладки «Библиотека»: верхняя часть интерфейса оставлена для классического вручного составления, а нижняя — это карточка с подсказками и полем для текстового промпта. Apple также предлагает готовые идеи плейлистов и «Suggested Songs» для быстрой подстановки.

Где искать: правый верхний угол вкладки «Библиотека»

Как работает: текстовый промпт + предложенные треки

Можно создавать плейлисты вручную в верхней части интерфейса

Дизайн альбомов и страницы исполнителя

Альбомы получили «полностраничную» обложку: фон теперь тянется под список треков и блоки рекомендаций, а кнопки управления переставлены для удобного использования одной рукой. Кнопка «Play» теперь по центру; «Shuffle» перестал выглядеть как пила — теперь он в виде круга слева; кнопка загрузки — на противоположной стороне; меню «Share» сместилось в угол. Такие мелочи реально помогают при управлении одной рукой.

На страницах артистов появился бейдж «Upcoming Concerts» вверху и раздел «All Upcoming Concerts» под каруселью Top Videos — полезно для тех, кто следит за турами и хочет быстро купить билет или добавить событие в календарь.





Как установить бета‑версию

Чтобы попробовать 5.2 сейчас, нужно вступить в тестовую группу приложения через страницу тестирования в Google Play или открыть страницу приложения в магазине и присоединиться к программе бета‑тестирования. Apple отмечает, что стабильный релиз синхронизируют с iOS 26.4, так что массовому распространению изменений ждать недолго.

Параллельно Apple обновила и Android‑версию Apple TV: в нижней панели появился отдельный раздел «Formula 1», который присоединился к уже имеющемуся разделу MLS — мелочь, но показывает, что Apple активнее адаптирует медиасервисы под Android.

Генеративные фичи в музыкальных приложениях становятся стандартом: Spotify уже развивает свои AI‑инструменты наподобие DJ, YouTube Music продолжает усиливать персонализацию. Добавление Playlist Playground — явный шаг Apple к тому, чтобы догнать конкурентов по удобству и скорости создания плейлистов. Вопрос только в том, насколько умные подсказки понравятся людям, привыкшим к ручной куртации треков.

Следите за бета‑апдейтом: если Playlist Playground будет работать так, как обещано, генерация быстрых тематических плейлистов может стать ещё одной вещью, ради которой люди заглянут в Apple Music вместо конкурентов.