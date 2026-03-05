Apple Music представила новую систему Transparency Tags для обозначения музыкального контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Теперь лейблы и дистрибьюторы могут указывать в метаданных, если трек, его текст, обложка или видеоклип частично или полностью сгенерированы ИИ. Это попытка сделать процессы прозрачнее и дать слушателям больше информации о происхождении музыки.

Метаданные Transparency Tags охватывают четыре категории: аудиозапись, композицию (тексты песен), визуальное оформление альбома и музыкальные видео. Эти теги добавляются при загрузке материала на платформу, позволяя обозначить именно ту часть, где использовался ИИ. Однако система работает на добровольной основе — участники индустрии могут не указывать искусственное происхождение, если сочтут нужным. В Apple заявляют, что при отсутствии метки музыка автоматически считается созданной без ИИ.

Аналогичные шаги уже сделал Spotify в прошлом году, внедрив усиленную защиту от неотмеченного использования ИИ. Тем не менее подход Apple отличается тем, что возлагает на правообладателей ответственность самим определять, что следует считать AI-сгенерированным контентом. Эта мягкая политика может привести к неполному раскрытию, учитывая, что прозрачность и контроль качества со стороны платформы минимальны.

Внедрение Transparency Tags — ответ на растущую волну сомнений в музыкальной индустрии и нарастающее количество треков, созданных с помощью ИИ. Тем не менее без жёсткого контроля и автоматического определения AI-контента эта система рискует остаться скорее элементом PR и символической мерой. Будущее покажет, насколько эффективно Apple сможет внедрить эту практику и как на неё отреагируют исполнители и слушатели.