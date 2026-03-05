Компания Poco официально раскрыла информацию о процессорах, которые будут использоваться в её будущих смартфонах. Напомним, что предыдущая модель серии — Poco X7 Pro — была выпущена в январе 2025 года и получила чипсет MediaTek Dimensity 8400 Ultra.

В социальной сети X компания подтвердила, что выведет на глобальный рынок устройства на базе процессоров MediaTek Dimensity 9500s и MediaTek Dimensity 8500 Ultra. Производитель назвал будущую линейку »Poco X Pro series», не используя ранее активно обсуждавшееся название »Poco X8 Pro series».

Ожидается, что серия будет включать как минимум две модели: Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Max.

Согласно утечкам, старшая модель Poco X8 Pro Max получит процессор Dimensity 9500s — высокопроизводительный восьмиядерный чип, созданный по 3-нм техпроцессу. Он позиционируется чуть ниже флагманского MediaTek Dimensity 9500, который используется в смартфонах вроде Vivo X300 Pro.

A new flagship era begins. 🚀

MediaTek’s latest flagship chipset is here — and the POCO X Pro Series will be the first to bring it to the world.

Stay tuned! pic.twitter.com/xaS5rETP67 — POCO (@POCOGlobal) March 4, 2026

Более доступная модель Poco X8 Pro, как сообщается, будет работать на базе Dimensity 8500 Ultra. Этот чипсет производится по 4-нм техпроцессу и оснащён восемью ядрами Cortex-A725, а также графическим процессором Mali-G720.





На данный момент компания не объявила официальную дату презентации новых устройств. Однако ранее появлялись слухи о возможном глобальном запуске 14 марта. Предполагается, что модели Poco X8 Pro и X8 Pro Max станут международными версиями смартфонов Redmi Turbo 5 и Redmi Turbo 5 Max, которые ранее были представлены на китайском рынке.