Vivo представила новый флагман X300 Ultra с уникальной основной камерой, построенной на базе первого в мире сенсора Blueprint x Sony LYTIA-901. Этот 200-мегапиксельный сенсор размером 1/1,12 дюйма оснащён объективом с фокусным расстоянием 35 мм и является единственным в серии Ultra с таким параметром — решение ориентировано на качественную уличную фотографию.

Новинка сочетает выдающиеся технические характеристики: эквивалентная светочувствительная площадь матрицы выросла более чем на 30% относительно предыдущих моделей, что обеспечило улучшенную работу в условиях низкой освещённости. Для повышения качества съёмки инженеры Vivo увеличили стабилизацию с CIPA 5.0 до 6,5 и переработали оптику, перейдя с 7-элементного до 1G+6P объектива с антибликовым покрытием — это снижает отражения почти на треть.

Кроме основной камеры, смартфон получил три объектива Zeiss Master — бренд отвечает за одни из лучших в индустрии оптических решений. Такое сочетание обещает обеспечить универсальность и высокое качество фото и видео, став ориентиром для конкурентов.

Инсайдер Digital Chat Station отметил, что для Vivo X300 Ultra выпустят ещё один телеконвертер, ориентированный на массового пользователя, в отличие от уже представленного аксессуара для профессионалов. Это говорит о том, что Vivo стремится расширить возможности устройства для любителей фотографии без сложных настроек и профессионального опыта.

Технические преимущества сенсора Blueprint x Sony LYTIA-901

Разрешение: 200 Мп

Размер сенсора: 1/1,12 дюйма

Фокусное расстояние основной камеры: 35 мм

Увеличение светочувствительной площади на 30% по сравнению с предшественником

Стабилизация изображения: CIPA 6,5 (против 5,0 у предыдущей версии)

Оптика с конфигурацией 1G+6P и антибликовым покрытием, снижает отражения на 30%

Как Vivo X300 Ultra конкурирует на рынке мобильной фотографии

На фоне растущей гонки за мегапикселями и увеличением размеров сенсоров Vivo продолжает идти своим путём, делая упор не просто на цифры, а на реальное улучшение качества снимков — увеличение площади сенсора и новые оптические решения работают в комплексе, а не по отдельности. Такая стратегия ставит в затруднительное положение конкурентов, которым приходится балансировать между гиперболизированными характеристиками и реальной практической пользой для пользователя.





Сочетание 35 мм фокусного расстояния обеспечивает привычную и универсальную перспективу для повседневной съёмки. Это не ресторанный «ширик» и не вытянутый телескоп, а комфортный компромисс для любителей качественных фото на ходу. Учитывая, что почти все производители сейчас отделываются «сверхшироким» и 50 Мп, Vivo привносит новое измерение и возвращает внимание к базовому основному объективу.

Очередной штрих стратегии — запуск дополнительного телеконвертера для широкой аудитории, который привлечёт тех, кто просто хочет больше возможностей без лишних хлопот и затрат на профессиональные аксессуары. Так Vivo расширяет свою экосистему, делая X300 Ultra привлекательным не только для энтузиастов, но и для массового рынка.