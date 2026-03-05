Oppo готовит к запуску складной смартфон Find N6 с дисплеями от Samsung и BOE, поддержкой 120 Гц и уникальным титановым шарниром, который обещает устранить привычную «складку» на экране. Устройство полностью рассекречено до презентации, а его характеристики заставляют пересмотреть взгляды на складные аппараты в целом.

Внешний экран Find N6 получил 6,62-дюймовую панель BOE Q10 с разрешением чуть выше Full HD (1,5K+), поддержкой Dolby Vision, HDR Vivid и HDR10+. Внутренний складной дисплей размером 8,12 дюйма построен на Samsung E7 с 2K+ разрешением и адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Оба экрана оснащены технологиями снижения мерцания, включая ШИМ с частотой до 2160 Гц, что важно для комфорта глаз при длительном использовании.

Технические характеристики Oppo Find N6

Процессор: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Память: оперативная LPDDR5X и флеш UFS 4.1

Камеры: основная 200 МП с OIS, сверхширокоугольная 50 МП, телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом

Дисплей: внешний 6,62«, BOE Q10, 1,5K+, Dolby Vision, HDR10+; внутренний 8,12», Samsung E7, 2K+, HDR, 1—120 Гц

Аккумулятор: Glacier 6000 мА·ч с проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт

Защита: уровень IP56—IP59

Звуковая система: стереодинамики и инфракрасный излучатель

Особенности: титановый шарнир, минимальная видимая складка экрана

Титановый шарнир Oppo Find N6 — редкость в сегменте складных смартфонов, где зачастую щедро используют пластик и сложные конструкции, которые не выдерживают испытаний временем и частым раскрытием. Его применение обещает повысить долговечность и устранить привычный визуальный дефект на внутреннем дисплее — складку.

Камера с разрешением 200 МП уже не экзотика, но здесь ее дополнили мощной системой стабилизации и дополнительными модулями. Телефото с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный сенсор делают Find N6 универсалом для фотографов на все случаи жизни. Snapdragon 8 Elite Gen 5 обеспечивает производительность топ-уровня, а современные модули памяти LPDDR5X и UFS 4.1 ускоряют загрузку данных и приложений.

Конкуренты и место на рынке складных смартфонов

На фоне Samsung Galaxy Z Fold5, который в середине 2023 года укрепил позиции в классе компактных премиальных складных, Oppo Find N6 предлагает серьёзную альтернативу с более яркими экранами и фирменным механизмом шарнира. Важными конкурентами являются также Huawei Mate X5 и Xiaomi Mix Fold 3, однако им не хватает сочетания технологичности и защиты, представленной здесь.





Главная ставка Oppo — визуальное качество и высокая частота обновления экранов, которая сглаживает пользовательский опыт при раскрытии и складывании устройства. При сохранении высокой автономности и быстрой зарядки это серьёзный вызов для остальных производителей, которые пытаются удержать рентабельность в нише дорогих складных смартфонов.

Перспективы Oppo Find N6 и складных гибридов

Oppo Find N6 показывает, что борьба за устранение складки и повышение надёжности складных смартфонов идёт полным ходом. Внедрение титана в шарнир и использование двух дисплеев топ-класса открывают новые возможности для массового принятия складных аппаратов. Снижение усталости глаз благодаря ШИМ и высоким частотам обновления — ещё один плюс, который выделяет Find N6.

Главный вопрос — насколько готов рынок к новым ценовым высотам при такой технологической начинке и улучшенном дизайне. Цена и доступность станут решающими факторами, которые покажут, сможет ли Oppo закрепиться в сегменте и вытеснить лидеров. Пока пользователям предлагается комплексное решение, которое действительно минимизирует один из главных «грехов» складных смартфонов — складку экрана.