В Москве с начала 2026 года работает система автоматической проверки наличия полиса ОСАГО через камеры видеонаблюдения, сообщил глава Национальной страховой информационной системы (НСИС) Николай Галушин. На первом этапе нововведение касается только такси и грузового транспорта, для которых отсутствие обязательной страховки ведёт не к штрафу, а к отзыву лицензии на перевозки или запрету въезда в город.

Текущая версия системы в Москве базируется на разовом обмене данными — автокамеры передают списки номеров, а НСИС отвечает, есть ли у транспортного средства действующий полис ОСАГО именно для такси или грузовиков. Этот процесс происходит примерно раз в месяц, что указывает на технические ограничения и отсутствие интеграции в реальном времени.

Для Московской области НСИС ведёт переговоры о подключении через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), что позволит наладить более оперативный обмен информацией. Планируется, что подобная система заработает в регионе уже в апреле 2026 года, а по всей России — к четвёртому кварталу 2026 года, отметили в ведомстве.

Значимость новшества обусловлена тем, что примерно 25 % таксистов в России ездят с недействительными или отсутствующими полисами ОСАГО, напомнил начальник управления методологии ОСАГО СК «МАКС» Александр Щербаков. Распространение проверки на все автомобили и регионы поможет повысить безопасность на дорогах и усилить контроль за страховым законодательством.