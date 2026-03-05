В России зарегистрировали товарный знак Lada Parus. Заявка была подана в начале 2023 года вместе с рядом других названий — Lada Tigris, Ariva, Yarus и Yashma. Теперь бренд Lada Parus официально защищён в нескольких классах Международной классификации товаров и услуг (МКТУ), включая автомобили, игрушки, а также услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.

В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) значится, что правообладатель не указан напрямую, но в данных упомянут тольяттинский адрес, связанный с научно-техническим центром АвтоВАЗа, что намекает на внутреннюю разработку и подготовку к использованию имени Parus под эгидой российского автогиганта.

Возможное место Lada Parus в модельном ряду

Регистрация товарного знака — первый шаг к запуску нового продукта. Впрочем, АвтоВАЗ пока не раскрывает подробностей о Lada Parus — ни о классе автомобиля, ни о целевой аудитории. С учётом расширения линейки и появлением имён, созвучных с природными образами (Parus — парус, Tigris — река Тигр), можно предположить направление на свежие сегменты рынка, возможно, лёгкие кроссоверы или даже электромобили.

Регистрация имён в классах, связанных с игрушками, тоже намекает на маркетинговую стратегию: выпускаемый товар не ограничится только машинами, но может включать тематические коллекционные модели и сопутствующие товары, что давно практикуется ведущими производителями для расширения узнаваемости брендов.

Контекст и конкуренты в российском автопроме

АвтоВАЗ продолжает играть на поле классики с Lada Niva и Granta, но отдыхать на лаврах не собирается. Появление новых товарных знаков — не только попытка оживить ассортимент, но и подготовка к конкуренции с локальными стартапами, а также зарубежными брендами, которые всё активнее выходят на российский рынок. Кроме того, Lada уже пробует интегрировать современные технологические тренды, включая электрическую и гибридную линейки — свежие имена могут сопровождать эти обновления, обозначая новый этап развития компании.





Запись в МКТУ о техническом обслуживании и ремонте поможет закрепить бренд в сервисной экосистеме, что гарантирует право на использование названия в сервисных центрах и фирменных магазинах. Это стандартная практика крупных автопроизводителей, позволяющая расширять охват бренда, укрепляя лояльность и продавая дополнительные услуги.