Компания Caviar снова решила не ограничиваться стандартным дизайном и представила серию эксклюзивных кастомных версий Galaxy S26 Ultra Totem Collection. Их отличает насыщенная тематика «царства животных», дорогие материалы и ограниченный тираж — всего 19 штук каждой модели.

В основе оформления лежат богатые сочетания золота, чёрного титана и карбона, что заставляет задуматься о позиционировании этих смартфонов не просто как гаджетов, а как предметов роскоши и статуса. Такой ход трудно сравнить с классическими люксовыми версиями, чаще основанными только на золоте и коже: здесь добавлена атмосфера мистики и силы через животные символы.

Версия Fire Horse посвящена Лунному Новому году. Главный акцент — барельеф лошади из 24-каратного золота, окружённый языками пламени с красной эмалью на фоне из чёрного титана. Цена впечатляет — $11 490, что поднимает смартфон в сегмент ультрапремиум.

Что касается версии Lion, её символика — сила, мужество и лидерство. Золотой барельеф с изображением льва «огорожен» красными эмалевыми акцентами в виде радиального щита, а фон выполнен из карбона. Такой смартфон стоит $11 060.

Модель Wolf украшена барельефом с головой волка на титано-карбоновой подложке. Тема волка — классика силы и свободы в животном мире, что хорошо сочетается с премиум-материалами и стоимостью $10 490.





Falcon — последний в линейке Totem Collection. Барельеф парящего сокола выполнен в золотом исполнении на панели из углеродного волокна с инкрустацией. Цена составляет $10 910.

Редкий подход Caviar внушает уважение: каждый смартфон — не просто гаджет, а маленькое произведение искусства, объединяющее мощь животных символов с материалами, без которых в таком ценовом сегменте не обойтись — золото, титан и карбон. Для коллекционеров и тех, кто хочет выделиться ярким дизайном и статусом, это будет идеальный вариант.