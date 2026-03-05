Мессенджер MAX теперь доступен жителям 40 стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Пользователи из Вьетнама, Индонезии, ОАЭ, Турции, Кубы, Ирака и Венесуэлы смогут звонить и отправлять сообщения через приложение после простой регистрации по номеру телефона.

Регистрация в MAX требует загрузки приложения, выбора страны и подтверждения номера через SMS. Безопасность аккаунта поддерживается несколькими уровнями: двухфакторной аутентификацией, «Безопасным режимом» и «Семейной защитой». Эти функции активируются в профиле пользователя в разделе «Безопасность».

Как работает общение между странами в MAX

Особенностью MAX стала необходимость взаимного добавления контактов для начала общения. Это сделано для защиты пользователей от спама и нежелательных звонков. Аналогичные меры безопасности сейчас внедряют во многих мессенджерах, учитывая рост числа мошеннических схем.

MAX начал расширение международной аудитории ещё в ноябре прошлого года, когда вышел на семь стран СНГ, помимо России и Беларуси. Сейчас список дополнен крупными регионами, где американские и европейские мессенджеры сталкиваются с ограничениями, а локальные решения набирают популярность.

Почему MAX выбирает страны вне традиционных рынков

Открытие доступа жителям стран, таких как Демократическая Республика Конго, Пакистан, Танзания и ряд других, отражает стратегию MAX привлечь пользователей там, где конкуренция менее жёсткая, а потребность в коммуникациях через интернет растёт. В этих регионах давно ожидают альтернативы WhatsApp и Telegram из-за проблем с доступом и цензурой.





Многие из упомянутых стран отличаются активной мобильной аудиторией, что делает MAX потенциально успешным проектом именно в сегменте мобильных мессенджеров. Весомым доводом выступает и поддержка функций безопасности, востребованных среди пользователей с ограниченным доступом к цифровым решениям.

Что дальше для MAX и конкурентов

Расширение MAX на 40 стран — серьёзный претендент на усиление позиций среди мессенджеров, ориентированных на регионы с ограниченным доступом к западным сервисам. Вопрос в том, сможет ли платформа быстро обеспечить стабильность, масштабируемость и защиту данных в таком разноплановом и политически чувствительном пространстве.

Для локальных операторов и разработчиков мессенджеров наступает период повышенного давления: либо им адаптироваться под новые рынки с учётом местных особенностей, либо рисковать потерять их в пользу сервисов вроде MAX.