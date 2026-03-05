OpenAI разрабатывает альтернативу GitHub — собственную платформу для размещения и совместной работы с кодом. Решение вызвано частыми сбоями в работе GitHub, которые мешали инженерам компании вести проекты по несколько часов подряд. Новый сервис пока находится на ранней стадии, и его запуск ожидается не раньше чем через несколько месяцев.

Источники, близкие к крупным клиентам GitHub, сообщают, что простои платформы привели к значительным трудностям при работе OpenAI. При этом желание контролировать пространство для кода становится всё более очевидным на фоне растущей зависимости от сторонних сервисов. Впрочем, детали будущей платформы держатся в секрете, и не исключается, что она останется внутренним инструментом OpenAI.

Обсуждается и возможность предложения доступа к новому сервису сторонним клиентам, что может перерасти в конкурентоспособный продукт на рынке репозиториев кода. Это выглядит особенно интересно с учётом того, что GitHub принадлежит Microsoft — одному из крупнейших инвесторов OpenAI. Прямое конкурентное соперничество между OpenAI и частью инфраструктуры Microsoft может стать новым витком технологического противостояния.

Современный рынок хостинга кода насыщен игроками, среди которых GitHub по праву занимает лидерство с интеграцией множества инструментов и развитой экосистемой. Однако технические сбои подталкивают пользователей искать более устойчивые решения. OpenAI предпринимает шаги, которые могут перерасти в новую бизнес-модель и усилить их влияние в сфере разработки ПО.

Запуск собственной платформы также даст OpenAI больше контроля над процессами разработки, что критично для компаний с интенсивной интеграцией искусственного интеллекта в свои продукты и сервисы. В конечном счёте этот проект может изменить баланс сил в мире программистских инструментов и репозиториев кода.



