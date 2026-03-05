Компания Nothing представила новый смартфон Nothing Phone (4a) Pro, который стал развитием серии Nothing Phone (a). Новинка получила обновлённый дизайн и ряд аппаратных улучшений по сравнению с моделями Nothing Phone (3a) и Nothing Phone (3a) Pro, выпущенными годом ранее.

Если в предыдущем поколении основное различие между версиями заключалось в камерах, то теперь модель Pro отличается более значительно. Смартфон получил увеличенный дисплей, более производительный процессор, улучшенную конструкцию корпуса и интерфейс подсветки Glyph Matrix, похожий на тот, что используется во флагманском Nothing Phone (3).

В новой модели компания отказалась от пластикового каркаса, применявшегося в предыдущем поколении. Nothing Phone (4a) Pro получил цельнометаллический корпус. Толщина устройства уменьшилась до 7,95 мм против 8,4 мм у предшественника, при этом вес остался прежним. Смартфон защищён по стандарту IP65. По словам производителя, устройство способно выдержать погружение в воду на глубину до 25 см в течение 20 минут, что немного уступает стандарту IP67.

За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4. По сравнению с чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, который использовался в моделях прошлого поколения, новый процессор обеспечивает примерно на 27% более высокую производительность процессорных ядер, на 30% лучшую графику и до 65% прирост производительности в задачах искусственного интеллекта.

Смартфон оснащён оперативной памятью LPDDR5X объёмом 8 или 12 ГБ и накопителем UFS 3.1 на 128 или 256 ГБ. По заявлению компании, скорость чтения данных у нового хранилища может быть до 147% выше по сравнению с памятью UFS 2.2, использовавшейся в предыдущих моделях. Для поддержания стабильной производительности устройство оснащено испарительной камерой площадью 5300 мм².





Nothing Phone (4a) Pro получил новый 6,83-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц и разрешением 1260 × 2800 пикселей. Максимальная яркость панели достигает 5000 нит. Экран использует ШИМ-регулировку яркости с частотой 2160 Гц и защищён стеклом Corning Gorilla Glass 7i.

Основная камера построена на сенсоре Sony Lytia 700C разрешением 50 МП с размером 1/1.56 дюйма и объективом f/1.88 с оптической стабилизацией. Камера поддерживает запись видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду в режиме Ultra XDR, который компания сравнивает с технологией Dolby Vision.

Перископическая камера использует 50-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL JN5 и объектив с 3,5-кратным оптическим зумом и стабилизацией изображения. Благодаря встроенному зуму сенсора масштабирование может увеличиваться до 7×.

Ультраширокоугольная камера осталась без изменений — это 8-мегапиксельный модуль с углом обзора 120° на базе сенсора Sony IMX355. Фронтальная камера, напротив, получила менее крупный сенсор: теперь это 32-мегапиксельный модуль размером 1/3.42 дюйма, тогда как в Nothing Phone (3a) Pro использовалась 50-мегапиксельная камера с более крупным сенсором.

Вдобавок ко всему, смартфон получил степень защиты IP65, аккумулятор на 5080 мАч с быстрой зарядкой 50 Вт и ОС Nothing OS 4.1. У Nothing Phone (4a) Pro используется система Glyph Matrix — круглый точечный дисплей из 137 светодиодов. Это меньше, чем 489 светодиодов в Nothing Phone (3), однако круг стал на 57% больше, а яркость светодиодов достигает 3000 нит, что позволяет использовать их даже в качестве фонарика.

Nothing Phone (4a) Pro поступит в продажу 27 марта по цене от 500 долларов за версию 8/128 ГБ.