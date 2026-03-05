Одновременно со смартфонами Nothing Phone (4a) и Nothing Phone (4a) Pro компания Nothing представила новые полноразмерные наушники Nothing Headphone (a) — первую доступную модель бренда в категории over-ear.

Новинка будет доступна в четырёх цветах: розовом, жёлтом, белом и чёрном. Одной из ключевых особенностей стала автономность — производитель заявляет до 135 часов работы от одного заряда. Быстрая зарядка также присутствует: всего 5 минут подзарядки обеспечивают до 5 часов воспроизведения музыки.

Вес наушников составляет 310 граммов. Они оснащены амбушюрами из пены с эффектом памяти и имеют защиту от пыли и пота по стандарту IP52.

Система управления в Nothing Headphone (a) аналогична той, что используется в Nothing Headphone (1), представленных в прошлом году. Управление осуществляется с помощью трёх элементов: Roller, Paddle и Button. По словам производителя, такая схема позволяет точно регулировать громкость, управлять воспроизведением и переключать режимы активного шумоподавления без неудобств, характерных для сенсорных панелей.

Кнопка Button также может выступать в роли дистанционного спуска затвора камеры. Кроме того, функция Channel Hop позволяет быстро переключаться между приложениями и функциями без необходимости доставать смартфон.





Наушники получили сертификат Hi-Resolution Audio Wireless и поддерживают кодек LDAC для передачи аудио высокого качества по Bluetooth. За звук отвечают 40-мм динамики с титановым покрытием, которые, по заявлению компании, обеспечивают мощное и чистое звучание без искажений.

Система активного шумоподавления (ANC) предлагает три режима работы. Для звонков используются три встроенных микрофона. В фирменном приложении Nothing X пользователям доступен восьмиполосный эквалайзер, а также алгоритм Bass Enhancement, который в реальном времени усиливает низкие частоты.

Продажи Nothing Headphone (a) начнутся 13 марта. Модели в белом, чёрном и розовом цветах будут стоить £149 / $199 / €159. Ограниченная версия в жёлтом цвете поступит в продажу 6 апреля. Предзаказы уже открыты на официальном сайте Nothing и у некоторых партнёров компании.