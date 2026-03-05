С 1 марта вступили новые правила для такси в России: к перевозчикам предъявили жёсткие требования к локализации автомобилей. В обновлённом списке Минпромторга для таксомоторных перевозок появились 22 модели, но внедорожники УАЗ — «Патриот» и «Хантер» — в него не попали. Зато среди разрешённых автомобилей оказались новые «Москвичи» из линейки М и электрокар Umo 5.

Пересмотр требований к автомобилям стал следствием закона о локализации такси, который обязывает использовать только те модели, которые соответствуют одному из трёх критериев. Автомобиль должен быть либо выпущен в рамках специнвестконтракта (СПИК) с 2022 по 2025 год, либо получить специальное разрешение правительства России, либо обладать уровнем локализации не ниже 3200 баллов. Минпромторг ежегодно оценивает уровень локализации и обновляет список одобренных моделей.

В итоге для работы в такси допущены такие автомобили:

Lada: Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Largus, Aura

Sollers: SP7, SF1

Evolute: i-Joy, i-Sky, i-Space

Voyah: Free, Dream, Passion

«Москвич»: 3, 3е, 6, 8, М70, М90

Umo 5 (электрокар)

Интересно, что УАЗ с его внедорожной репутацией и доступностью оказался вне списка разрешённых для такси — видимо, внедорожники пока не соответствуют локализационным стандартам или нормативам. В то же время новые «Москвичи», возрождаемые под контролем АВТОВАЗа, получают государственную поддержку и активно включаются в программы обновления парка такси.

Отказ от «Патриотов» и «Хантеров» перекликается с общей тенденцией сокращения числа моделей с низкими показателями локализации и с акцентом на экономику обновляемого российского автопрома. Не исключено, что со временем требования ужесточатся ещё сильнее, а в такси останутся только модели с подтверждённой глубокой локализацией или электрокары.



