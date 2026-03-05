Nintendo Switch 2 столкнулась с неожиданной проблемой: пользователи сокращают число покупок игр из-за ограниченного объёма встроенной памяти в 256 ГБ и роста цен на NAND-чипы. Современные игры для этой консоли значительно выросли в размере — например, Final Fantasy VII Rebirth занимает около 102,5 ГБ, что съедает примерно 40% свободного пространства. Такой тренд ставит под угрозу текущий спрос на программное обеспечение для популярной платформы.

Возросшие требования к железу и высокие цены на NAND делают производство Switch 2 дороже, но это отражается не только на себестоимости устройства. Игроки сталкиваются с жёсткими ограничениями. Один из них заметил, что раньше покупки игр происходили спонтанно, но теперь приходится очень тщательно выбирать, так как память заполняется слишком быстро.

Согласно подсчётам Bloomberg, на последнем этапе 2025 года среднее количество купленных игр на одну консоль Switch 2 составляло всего 2,18, тогда как у оригинальной Switch при достижении около 17 миллионов проданных устройств этот показатель был почти вдвое выше — 3,88. Это сигнал серьёзного падения активности покупателей программного обеспечения.

Ограничение в 256 ГБ встроенной памяти выглядит особенно жёстким на фоне того, что современные игры требуют всё больше пространства: графика и механики улучшаются, а качество контента растёт, но на Switch 2 это превращается в серьёзный компромисс. Альтернативой служит облачное хранение или покупка внешних накопителей, но ни одна из опций не позволяет полностью снять «кризис хранения» для среднестатистического пользователя.

Это усложняет задачи Nintendo: компания пытается продвигать Switch 2 как мощный гибрид с расширенными возможностями, но даже такая мощность сталкивается с ростом себестоимости и неудобствами для игроков. Рынок игр начинает отыгрывать назад, ведь меньшее количество игр на консолях снижает выручку как разработчиков, так и самой Nintendo.



