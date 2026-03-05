Ubisoft подтвердила разработку ремейка культовой части Assassin’s Creed: Black Flag, одной из самых популярных игр серии 2013 года. Новый проект назвали Assassin’s Creed: Black Flag Resynced, и теперь фанаты могут ожидать масштабного обновления.

Пока компания не раскрыла много деталей, но известно, что на официальных концепт-артах главный герой Эдвард Кенуэй предстает на лодке — атмосферно и в духе пиратской тематики. По слухам, ремейк получит не просто визуальный апгрейд, но и переработку геймплея, чтобы соответствовать качеству прошлогодней Assassin’s Creed Shadows.

Особо интересно, что в Resynced планируют убрать современные сюжетные линии, которые традиционно разбавляли игровые эпизоды в Ассассинах, и полностью сосредоточиться на пиратских приключениях. Это решение может привлечь тех, кто давно считает, что «современная» часть игры мешает погружению.

Дата выхода и контекст из франшизы

Точной даты публикации пока нет, но Ubisoft обещала выпустить новый неанонсированный проект до конца финансового года, который завершится 31 марта 2027 года. Учитывая, что разработка, судя по слухам, ведётся уже несколько лет, релиз может состояться раньше, чем думают фанаты.

Помимо ремейка Black Flag, в планах компании — новая основная часть серии под рабочим названием Codename Hexe. Ubisoft позиционирует её как «уникальный, мрачный и нарративно ориентированный» опыт, разворачивающийся в важный исторический период. Для проекта уже произошла смена творческого директора — Клинт Хокинг, проработавший в Ubisoft два десятка лет, ушёл, а на его место вернулся Жан Гедсон, режиссёр оригинального Black Flag.





Этот ход — возвращение Гедсона на пост после 13 лет — выглядит попыткой одновременно сохранить дух легендарной части серии и вдохнуть свежие силы в будущее франшизы.