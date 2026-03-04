Ubisoft раскрыла планы на 2026 год для серии Assassin’s Creed, представляя широкий спектр проектов — от финальных апдейтов для Shadows до новых амбициозных игр и даже живого сериала на Netflix. Команда готовит мрачный сюжетный проект с кодовым названием HEXE, мультиплеерную арену Invictus, а также работает над возвращением кооператива и поддержкой классических игр. Грядут не только новые форматы, но и подарки фанатам — бесплатное обновление до 60 кадров в секунду для Assassin’s Creed Unity на консолях следующего поколения.

Assassin’s Creed Shadows, вышедшая в прошлом году, отмечает первый день рождения, и Ubisoft благодарит сообщество за активное участие в развитии игры. Рефинменты паркура и обновления рождались благодаря обратной связи с игроками и стримерами, что говорит о первом серьёзном опыте ближнего взаимодействия компании с фанатами. Сейчас проект переключается на завершающую стадию поддержки, ожидаются редкие обновления с несколькими сюрпризами после недавней трансляции с призами и конкурсами.

Codename HEXE: новая тёмная глава серии

Главные ожидания — игра под рабочим названием HEXE, которой руководит новый креативный директор Ubisoft Montreal. В разработке участвует опытная команда, и игра обещает стать оригинальным и мрачным повествовательным опытом, перемещающим игрока в один из ключевых периодов мировой истории. В отличие от прошлых проектов, релиз состоится только тогда, когда продукт будет полностью готов, что отложит публичные подробности, но гарантирует высокое качество.

Codename Invictus: мультиплеер по стандартам For Honor

Параллельно создаётся PvP-мультиплеерный проект Invictus, которым ведёт команда ветеранов For Honor из Ubisoft Montreal. Несмотря на слухи, это не просто новый мультиплеерный режим, а отдельный опыт с тесным взаимодействием сообщества: разработчики проводят тестирования и активно прислушиваются к отзывам игроков. Цель — расширить разнообразие форматов во франшизе, а также вернуть в неё соревновательный дух с качественными механиками и балансом.

Co-op возвращается, а классика остаётся в строю

Ubisoft не забывает о долгосрочных поклонниках — возврат кооперативного режима в Assassin’s Creed на слуху, а некоторые ранние проекты, отказ от которых уже произошёл, помогли команде переосмыслить направления развития. Помимо новых игр, запланировано обновление для Assassin’s Creed Unity с повышением частоты кадров до 60 на консолях Xbox Series X|S и PlayStation 5, что позволит насладиться Парижем XVIII века с плавной анимацией.





Кроме того, Xbox Free Play Days с 2 по 6 апреля предложат бесплатный доступ к нескольким играм франшизы — отличная возможность и для новичков, и для возвращающихся поклонников опробовать обновлённый Unity в максимальной плавности. Также впереди ожидаются новости о сериале Assassin’s Creed от Netflix — проект стал одним из самых долгоиграющих среди игровых адаптаций.

Ubisoft демонстрирует зрелый подход: не спешить выпускать продукты, а тщательно их шлифовать с помощью аудитории, распахивая двери для диалога через Discord и официальные каналы. Для тех, кто хочет повлиять на будущее Assassin’s Creed, сейчас отличное время присоединиться к обсуждениям — голос фанатов слышен как никогда.