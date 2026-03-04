Компания М.Видео впервые озвучила цену MacBook Neo — самой доступной модели в линейке MacBook. Новый ноутбук, оснащённый чипом A18 Pro и 13-дюймовым Liquid Retina-дисплеем, поступит в продажу с 5 марта 2026 года по цене от 69 999 рублей. При этом предусмотрена рассрочка на 24 месяца без процентов и первого взноса для заказов до 30 апреля.

Характеристики и цена MacBook Neo

MacBook Neo получил технологичный 13-дюймовый дисплей Liquid Retina с разрешением 2408×1506 пикселей и яркостью до 500 нит, поддерживающий до миллиарда цветов. Производительность обеспечивает чип A18 Pro, который, по заявлениям Apple, справляется с повседневными задачами на 50% быстрее, чем Intel Core Ultra 5, и в три раза эффективнее при работе с локальными AI-заданиями.

Бесшумная безвентиляторная система охлаждения

16-ядерный Neural Engine для задач машинного обучения

До 16 часов автономной работы

Клавиатура Magic Keyboard и большой Multi-Touch трекпад

Камера FaceTime HD 1080p и двойные микрофоны с шумоподавлением

Стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и Spatial Audio

Порты: 2× USB-C, разъём для наушников

Поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 6

Операционная система macOS Tahoe с функциями Apple Intelligence

Доступна модель в четырёх цветах: розовом (blush), тёмно-синем (indigo), серебристом (silver) и лаймовом (citrus). Цена варьируется в зависимости от комплектации памяти: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD — 69 999 рублей, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ — 84 999 рублей.

Что значит появление MacBook Neo для рынка ноутбуков

MacBook Neo бросает вызов традиционным ноутбукам с Intel и AMD по соотношению производительности, автономности и цены. Безвентиляторный корпус позволяет не только снизить шум, но и упростить конструкцию, что выгодно с точки зрения надёжности. Чип A18 Pro подтверждает курс Apple на собственные процессоры с усиленным искусственным интеллектом, конкурируя с Intel и AMD на российском рынке.

При цене от 70 тысяч рублей MacBook Neo становится привлекательным вариантом для студентов и пользователей, которым не требуется очень мощный компьютер. Вместе с удобной рассрочкой и поддержкой последних стандартов беспроводной связи это устройство может серьёзно расширить аудиторию MacBook в России, особенно на фоне дефицита и удорожания других ноутбуков.





Появление MacBook Neo также сигнализирует, что Apple начинает уделять больше внимания доступным сегментам, что может ускорить внедрение macOS в массовом порядке. Осталось увидеть, сколько пользователей предпочтут Apple перед более привычными Windows-ноутбуками за схожие деньги.