Apple расширила линейку ноутбуков новым бюджетным MacBook Neo с 13-дюймовым экраном, четырьмя яркими цветовыми решениями и ценой от 599 долларов (499 долларов для студентов). Это на 500 долларов дешевле, чем MacBook Air, что ставит Neo в прямую конкуренцию с доступными Chromebook и простыми Windows-ноутбуками — сегментом, в который Apple раньше практически не заглядывала.

Предзаказы на MacBook Neo стартовали 4 марта, а в продаже он появится 11 марта вместе с другими новинками Apple — iPhone 17e, новым iPad Air на M4, MacBook Air с M5, обновлёнными MacBook Pro и Studio Display. Компания рассчитывает на высокий спрос, ведь такие массовые релизы редко проходят незамеченными.

MacBook Neo заменяет собой устаревший M1 MacBook Air, который с марта 2024 года продавался через Walmart по цене 699 долларов с последующим снижением до 649. Модель давно исчезла с полок, что подготовило почву для выхода нового бюджетника. Но главное новшество — уникальный для Apple шаг: впервые ноутбук компании работает на процессоре iPhone, а именно A18 Pro, который используется в iPhone 16 Pro.

Apple утверждает, что MacBook Neo выполняет повседневные задачи на 50% быстрее конкурентов из Windows-сегмента с топовым Intel Core Ultra 5 и в три раза эффективнее в локальных AI-операциях. Для продуктивности и творчества, а также для работы с ИИ это выглядит многообещающе.

Характеристики MacBook Neo

Процессор: A18 Pro, 6 ядер CPU и 5 ядер GPU

A18 Pro, 6 ядер CPU и 5 ядер GPU Оперативная память: 8 ГБ RAM

8 ГБ RAM Накопитель: SSD 256 или 512 ГБ (512 ГБ — с Touch ID)

SSD 256 или 512 ГБ (512 ГБ — с Touch ID) Дисплей: 13 дюймов, жидкокристаллический Retina, 2408×1506, 500 нит, 60 Гц, антибликовое покрытие

13 дюймов, жидкокристаллический Retina, 2408×1506, 500 нит, 60 Гц, антибликовое покрытие Время работы: до 16 часов

до 16 часов Камера: 1080p

1080p Порты: два USB-C, 3,5-мм аудиоразъём

два USB-C, 3,5-мм аудиоразъём Связь: Wi6E, Bluetooth 6

Wi6E, Bluetooth 6 Аудио: стереодинамики с Dolby Atmos и Spatial Audio

стереодинамики с Dolby Atmos и Spatial Audio Клавиатура: Magic Keyboard с опциональным Touch ID

Magic Keyboard с опциональным Touch ID Цвета корпуса: серебристый, индиго, нежно-розовый (blush), цитрусовый (citrus)

серебристый, индиго, нежно-розовый (blush), цитрусовый (citrus) Вес: 2,7 фунта (~1,22 кг)

Такой подход позволит Apple расширить аудиторию, играя на рынке недорогих ноутбуков, где доминируют Chromebook и множество Windows-моделей с посредительными характеристиками. Благодаря высокой энергоэффективности чипа A18 Pro и известному качеству сборки MacBook Neo может задать новый стандарт в сегменте доступных и при этом производительных машин.





Apple явно рассчитывает, что процессор, свежий дизайн и привлекательная цена помогут MacBook Neo завоевать молодых пользователей, студентов и тех, кто пока не готов покупать дороже MacBook Air и Pro. Впрочем, сможет ли Neo убедить покупателей отказаться от привычных ноутбуков на Windows или ChromeOS, покажет время — но ставка на недорогой MacBook выглядит логичным шагом компании в условиях растущей конкуренции.