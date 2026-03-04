Apple расширила линейку ноутбуков новым бюджетным MacBook Neo с 13-дюймовым экраном, четырьмя яркими цветовыми решениями и ценой от 599 долларов (499 долларов для студентов). Это на 500 долларов дешевле, чем MacBook Air, что ставит Neo в прямую конкуренцию с доступными Chromebook и простыми Windows-ноутбуками — сегментом, в который Apple раньше практически не заглядывала.
Предзаказы на MacBook Neo стартовали 4 марта, а в продаже он появится 11 марта вместе с другими новинками Apple — iPhone 17e, новым iPad Air на M4, MacBook Air с M5, обновлёнными MacBook Pro и Studio Display. Компания рассчитывает на высокий спрос, ведь такие массовые релизы редко проходят незамеченными.
MacBook Neo заменяет собой устаревший M1 MacBook Air, который с марта 2024 года продавался через Walmart по цене 699 долларов с последующим снижением до 649. Модель давно исчезла с полок, что подготовило почву для выхода нового бюджетника. Но главное новшество — уникальный для Apple шаг: впервые ноутбук компании работает на процессоре iPhone, а именно A18 Pro, который используется в iPhone 16 Pro.
Apple утверждает, что MacBook Neo выполняет повседневные задачи на 50% быстрее конкурентов из Windows-сегмента с топовым Intel Core Ultra 5 и в три раза эффективнее в локальных AI-операциях. Для продуктивности и творчества, а также для работы с ИИ это выглядит многообещающе.
Характеристики MacBook Neo
- Процессор: A18 Pro, 6 ядер CPU и 5 ядер GPU
- Оперативная память: 8 ГБ RAM
- Накопитель: SSD 256 или 512 ГБ (512 ГБ — с Touch ID)
- Дисплей: 13 дюймов, жидкокристаллический Retina, 2408×1506, 500 нит, 60 Гц, антибликовое покрытие
- Время работы: до 16 часов
- Камера: 1080p
- Порты: два USB-C, 3,5-мм аудиоразъём
- Связь: Wi6E, Bluetooth 6
- Аудио: стереодинамики с Dolby Atmos и Spatial Audio
- Клавиатура: Magic Keyboard с опциональным Touch ID
- Цвета корпуса: серебристый, индиго, нежно-розовый (blush), цитрусовый (citrus)
- Вес: 2,7 фунта (~1,22 кг)
Такой подход позволит Apple расширить аудиторию, играя на рынке недорогих ноутбуков, где доминируют Chromebook и множество Windows-моделей с посредительными характеристиками. Благодаря высокой энергоэффективности чипа A18 Pro и известному качеству сборки MacBook Neo может задать новый стандарт в сегменте доступных и при этом производительных машин.
Apple явно рассчитывает, что процессор, свежий дизайн и привлекательная цена помогут MacBook Neo завоевать молодых пользователей, студентов и тех, кто пока не готов покупать дороже MacBook Air и Pro. Впрочем, сможет ли Neo убедить покупателей отказаться от привычных ноутбуков на Windows или ChromeOS, покажет время — но ставка на недорогой MacBook выглядит логичным шагом компании в условиях растущей конкуренции.