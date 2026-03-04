Компания Tecno представила в Индии новый бюджетный смартфон Tecno Pop X. Новинка получила ряд функций, редко встречающихся в этом ценовом сегменте, включая дисплей с высокой частотой обновления и возможность связи в формате рации без использования мобильной сети.

Tecno Pop X оснащён 6,75-дюймовым LCD-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Производитель заявляет, что такой дисплей обеспечивает более плавную прокрутку и повышенную отзывчивость по сравнению с типичными бюджетными панелями. Смартфон имеет защиту по стандарту IP64 от пыли и брызг воды и доступен в белом и зелёном цветах.

Основная камера получила разрешение 13 Мп и дополнена двойной светодиодной вспышкой. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 8 Мп. В модуле основной камеры также размещён инфракрасный сенсор, встроенный в заднюю панель устройства.

Смартфон работает под управлением оболочки HiOS на базе Android 15. Также предусмотрен фирменный ИИ-помощник Ella AI с поддержкой нескольких региональных языков Индии. В основе устройства лежит процессор Unisoc T7250 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 64 ГБ встроенной памяти eMMC. Имеется отдельный слот для карт microSD.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5 000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт. Смартфон поддерживает две SIM-карты 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, оснащён портом USB-C и 3,5-мм разъёмом для наушников.





Одной из самых необычных функций стала возможность »связи без сети» — голосовые вызовы в формате рации между совместимыми смартфонами Tecno на расстоянии до 1,5 км без подключения к сотовой сети.

Tecno Pop X поступил в продажу в Индии в единственной конфигурации с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти по цене 8 499 индийских рупий (около 93 долларов США). Старт продаж намечен на 6 марта.