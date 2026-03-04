Израильский производитель полупроводников Tower Semiconductor приостановил работу своего крупнейшего завода из-за нестабильной обстановки в регионе. Это создало угрозу дефицита чипов, особенно в сегменте зрелых техпроцессов, и вызвало перераспределение заказов на тайваньские предприятия Vanguard и PSMC, что уже привело к росту загрузки мощностей и повышению цен.

Завод Tower Semiconductor в Израиле оснащён мощностями для производства чипов на пластинах диаметром 200 мм и использует техпроцессы в диапазоне от 180 до 130 нанометров. Это зрелые технологии, востребованные, в частности, в автомобильной и промышленной электронике, где жизненный цикл изделий долгий, а стандарты сертификации крайне жёсткие. Остановка производства повлекла за собой срочный перенос заказов к тайваньским контрактным производителям, которые ощутили повышенный спрос на свои услуги.

Тайваньские Vanguard, дочерняя структура TSMC, и PSMC приняли на себя заказы клиентов Tower Semiconductor, что увеличило загрузку их мощностей и привело к росту стоимости выпуска чипов по зрелым техпроцессам. В то же время TSMC сокращает производство на подобных узлах в пользу передовых 3-нм и 2-нм технологий, поэтому массовый переход заказчиков на более зрелые технологические линии ложится на плечи дочерних предприятий и конкурентов.

Среди клиентов Tower Semiconductor значатся крупные международные компании: Onsemi, Vishay Intertechnology, Broadcom, Skyworks Solutions, Intel и Samsung Electronics. Ранее Intel планировала приобрести Tower за 5,4 млрд долларов, но сделка сорвалась из-за китайских антимонопольных ограничений. Тем не менее компании продолжают сотрудничать и в Израиле, где у Intel есть собственные производственные мощности.

Ситуация с остановкой завода в Израиле — не первый пример, когда геополитические потрясения сильно влияют на цепочки поставок полупроводников. На фоне растущего дефицита и сдержек производства даже зрелые техпроцессы, которые традиционно считаются менее уязвимыми, становятся предметом стратегического спроса и повышения цен. Для многих производителей подрядчиками в таких условиях становятся компании из Тайваня, которые усиливают свою роль в мировом полупроводниковом рынке.



