Samsung снова заняла первое место на мировом рынке DRAM по выручке в IV квартале 2025: доля по выручке составила 36,6%, выручка — $19,1 млрд, что на 40,6% больше, чем в предыдущем квартале, по данным Omdia.

Доля и выручка Samsung в IV квартале 2025

Доля Samsung по выручке: 36,6%.

Выручка Samsung в IV квартале 2025: $19,1 млрд (рост 40,6% кв/кв).

SK Hynix — 32,9% рынка, выручка $17,2 млрд (рост 25,2% кв/кв).

Глобальный рынок DRAM в IV квартале 2025: $52,47 млрд (рост 30% по сравнению с III кварталом).

Средняя цена продажи (ASP) DRAM выросла на 40%.

Micron — 22,9% (снижение с 25,8% в III квартале), CXMT — 4,7%.

Драйверы роста Samsung: сильные продажи HBM3E и DDR5; планы на HBM4 и высокоёмкие DDR5, а также LPDDR5X для мобильных и автомобильных приложений.

Распределение рынка и конкуренты

Поворотный момент в квартале — не столько рост объёмов, сколько повышение цен и концентрация на дорогих сегментах. Samsung выиграла за счёт продаж премиальной памяти для серверов и ускорителей нейросетей: HBM3E и DDR5 приносят заметно больше выручки на единицу, чем массовая мобильная память.

SK Hynix держится рядом: 32,9% и $17,2 млрд показывают, что борьба за верхнюю строчку идёт в рамках квартальной волатильности цен и продуктовой линейки. Micron потерял долю по сравнению с III кварталом — и это сигнал, что растущие цены не распределяются равномерно между производителями.

Для китайских игроков вроде CXMT доля остаётся небольшой (4,7%), но присутствие на рынке мешает одностороннему контролю и создаёт потенциал для ценовых колебаний, если спрос на массовую память упадёт.

Чего ждать в 2026 году

Тренд понятен: доходность определяют высокодоходные продукты для дата‑центров и ИИ. Samsung планирует наращивать выпуск HBM4 и высокоёмких DDR5, а также расширять линейку LPDDR5X для мобильных и автомобильных решений — это удерживает выручку даже при циклических колебаниях спроса на базовую память.





Риск для всех участников — перепроизводство. Если в 2026 году заводские мощности подрастут быстрее, чем спрос на серверную память, цены вновь упадут и лидерство по выручке может быстро перетечь к тому, кто лучше контролирует себестоимость и ассортимент. На короткой дистанции Samsung выглядит сильнее; дальше — всё зависит от темпов роста спроса на оборудование для ИИ и эффективности запуска HBM4.