Инженеры из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики представили ферроэлектрический транзистор толщиной в несколько атомов, который способен хранить 3 024 различных состояния поляризации — это открывает путь к энергоэффективной нейроморфной электронике и локальным ИИ-ускорителям. Устройство изготовлено из слоистых материалов (графен и гексагональный нитрид бора, hBN) и использует мозаичный (моаре) рисунок для точного управления состояниями через электрические импульсы.

Транзистор показал стабильность состояний более 100 000 секунд и прошёл тесты по распознаванию изображений с точностью 93%. Учёные подчёркивают простоту структуры и возможность масштабирования, но работу ещё нужно ускорить и адаптировать под промышленные процессы.

Содержание
1. Чем атомно‑тонкий ферроэлектрический транзистор отличается от обычных
2. Когда такой транзистор появится в чипах

Чем атомно‑тонкий ферроэлектрический транзистор отличается от обычных

Главная разница — не в обычном бинарном включении‑выключении, а в аналоговой, многозначной поляризации. Скольжение слоёв графена и hBN меняет локальное электрическое поле и даёт тысячи устойчивых уровней, тогда как большинство существующих аналоговых элементов памяти предлагают лишь десятки уровней или работают в цифровом режиме.

  • 3 024 устойчивых состояния поляризации;
  • Стабильность более 100 000 секунд;
  • Точность распознавания изображений 93% в тестах команды;
  • Материалы: графен + гексагональный нитрид бора (hBN) и моаре‑структуры;
  • Работает при комнатной и повышенной температуре; простая структура обещает масштабирование.

Когда такой транзистор появится в чипах

Лабораторный успех — лишь начало. Чтобы войти в коммерческие нейроморфные модули, технология должна пройти три большие проверки: скорость переключения и циклическая выносливость, интеграция с CMOS‑процессами и массовое производство гетероструктур без дефектов. Многие из этих задач известны индустрии по опыту развития FeFET на основе ферроэлектрического HfO2 и мемристоров; переход от образцов к фабричным линиям обычно занимает годы и требует решения проблем совместимости материалов и контроля качества.

Тем не менее сама идея — многозначное хранение в одном элементе — решает практическую проблему энергопотребления и интерфейсного оверхеда между аналоговыми «синапсами» и цифровыми нейросетями. Если удастся повысить скорость отклика и обеспечить долгую выносливость, такие транзисторы могут появиться сначала в специализированных модулях для edge‑ИИ, а затем и в более широких нейроморфных платформах.


Открытый вопрос — удастся ли сохранить преимущества моаре‑контроля при массовой сборке и как быстро промышленность адаптирует производство слоистых кристаллов под норму себестоимости. От этого зависит, превратится ли находка в рабочую альтернативу существующим решениям или останется лабораторной демонстрацией возможностей твистроники.

Источник: Ixbt
