Sony может отложить релиз PlayStation 6: в цепочках поставок всё чаще обсуждают перенос с предполагаемого 2027 года на 2028 или даже 2029 год. Главная причина — рост цен и дефицит быстрой оперативной памяти, которая, по слухам, у PS6 может составить примерно 30 ГБ и серьёзно влияет на себестоимость консоли.

Одновременно у Sony есть запас прочности: PS5 продалась более чем в 75 млн экземпляров, а выпуск PS5 Pro в конце 2024 года обновил предложение и дал компании пространство для манёвра. Вопрос в том, готова ли Sony продавать новое поколение с минимальной маржой или повышать розничную цену — что рискует отпугнуть массовую часть аудитории.

Когда выйдет PlayStation 6

Ранее в отрасли обсуждали 2027 год как ориентир для релиза PS6, но теперь всё более вероятными выглядят 2028-2029 годы. Консоли не привязаны к жёсткому календарю: PS3 вышла через шесть лет после PS2, PS5 — через семь лет после PS4. Для Sony отсрочка — не катастрофа, если экосистема PS5 остаётся живой и приносит доход от игр и подписок.

Варианты сценариев: релиз в 2027 с компромиссной памятью; релиз в 2028 с конфигурацией, как планировалось; релиз в 2029 после стабилизации цен.

Риск для цены: если Sony будет вынуждена перекладывать рост себестоимости на потребителя, нагрузка на цену может приблизить её к $1,000 в топовом варианте — мало кто готов платить такую сумму за стартовую модель.

Почему дорожает память

Рост цен на память подпитывают два фактора: центры обработки данных, активно закупающие DRAM, и спрос на высокопропускную память (HBM) для ИИ-ускорителей. Крупные производители памяти — Samsung, SK Hynix, Micron — ориентируют объёмы под выгодные серверные контракты, а это уменьшает доступный пул для потребительских продуктов и повышает волатильность цен.

Для консоли, где проектируют «быструю» большую память (как предполагаемые ~30 ГБ), даже небольшое повышение цен на ГБ сказывается на общей себестоимости. Планирование производства в таких условиях похоже на игру с непрозрачными ставками: закажи сейчас — рискуешь переплатить, отложи — рискуешь потерять рынок.





Что это значит для Sony и игроков

Sony остаётся между двумя очевидными стратегиями: держать цену конкурентоспособной и есть часть маржи, либо выпускать PS6 дороже. Первый вариант подрывает прибыльность поколения в старте; второй — ограничивает объём продаж и ускоряет переход части аудитории на ПК или облачные сервисы.

Наглядно: что уязвимо — себестоимость железа, маркетинговая стратегия, темпы перехода аудитории на новое поколение.

Что выигрывает — в краткой перспективе: поставщики серверной памяти и облачные игроки; в долгой — те производители, кто сумеет оптимизировать архитектуру без резкого роста себестоимости.

Чем может удивить Sony — релиз с иной конфигурацией памяти или усиленный акцент на сервисах PlayStation для монетизации, если железо останется дороже.

Текущее положение — классическая ловушка индустрии железа: технологический спрос (ИИ, дата‑центры) повышает цены на комплектующие, и потребительские устройства попадают под давление. Для Sony решение будет прагматичным: либо ждать улучшения рынка памяти, либо менять дизайн и ожидания от поколения.

Если спрос на серверную память останется высоким до конца 2026 года, вероятность сдвига релиза в 2028-2029 заметно возрастёт. Но цена на память может и упасть — тогда 2027 вернётся в игру как вариант. Кто‑то выиграет от этой неопределённости сейчас; кто‑то заплатит на старте — вопрос только кто именно окажется этим «кто».