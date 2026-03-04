Смартфон Vivo V70 FE практически полностью раскрыт до официального анонса благодаря многочисленным утечкам. Теперь компания Vivo подтвердила, что устройство будет представлено 9 марта.

Производитель начал публиковать тизеры с ключевыми характеристиками новинки. Подтверждено, что V70 FE получит двойную основную камеру с главным сенсором на 200 Мп. Также изображения демонстрируют тонкие рамки дисплея и три цветовых варианта: Muse Purple, Ocean Blue и Titanium Silver.

Помимо 200-мегапиксельной основной камеры смартфон оснащён 8-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Для селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 32 Мп.

Ожидается, что устройство получит 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Экран имеет слегка изогнутые края по бокам.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7360-Turbo, выполненный по 4-нм техпроцессу. Смартфон будет доступен в нескольких конфигурациях памяти: 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ хранилища, 12 ГБ и 256 ГБ, а также 8 ГБ и 512 ГБ.





Устройство работает под управлением OriginOS 6 »из коробки». Vivo обещает до шести лет обновлений системы и до пяти лет стабильной работы без потери производительности.

V70 FE оснащён аккумулятором ёмкостью 7000 мА·ч с фирменной технологией BlueVolt и поддержкой быстрой зарядки 90W FlashCharge.

Дополняют характеристики стереодинамики и защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69.