Таганский районный суд Москвы оштрафовал британскую компанию Battlestate Games Limited на 2 миллиона рублей за нарушение российского законодательства о персональных данных. Компания признана виновной по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ за несоблюдение требований по локализации данных российских пользователей.

Battlestate Games, известная разработкой многопользовательского шутера Escape from Tarkov, зарегистрирована в Великобритании, а её офис находится в Санкт-Петербурге.

Согласно российскому законодательству, операторы персональных данных обязаны обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение и уточнение данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории России. Нарушение этих требований влечёт штрафы: до 6 миллионов рублей за первое нарушение и до 18 миллионов рублей за повторное.

Ранее за аналогичные нарушения были оштрафованы другие компании. Например, в ноябре 2023 года сингапурская компания Proxima Beta, издатель PUBG Mobile, получила штраф в 1 миллион рублей за отказ локализовать данные российских пользователей.

В случае повторного нарушения Battlestate Games могут оштрафовать на сумму до 18 миллионов рублей, а Роскомнадзор вправе внести компанию в реестр нарушителей и ограничить доступ к её сервисам на территории России.



