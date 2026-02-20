Московский городской суд 19 февраля 2026 года оставил без изменений решение Таганского районного суда от 29 декабря 2025 года о прекращении производства по коллективному иску 105 россиян к Роскомнадзору и Минцифры. Истцы просили признать незаконными частичные ограничения звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp, введённые в августе прошлого года, но апелляция не прошла.

Дело велось как административный иск от Константина Ларионова действующего в своих интересах и интересах группы лиц. Апелляционная коллегия по административным делам сочла основания для продолжения производства несостоятелными и оставила решение суда первой инстанции без изменения.

«Московский городской суд 19 февраля 2026 года рассмотрел апелляционные жалобы на решение Таганского районного суда города Москвы от 29 декабря 2025 года о прекращении производства по административному иску от Ларионова Константина Вячеславовича, действующего в своих интересах и интересах группы лиц (105 истцов) к Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Министерству цифрового развития РФ о признании действий (бездействия) незаконными. Апелляционная коллегия по административным делам оставила решение суда первой инстанции без изменения» Telegram‑канал судов общей юрисдикции Москвы

Почему суд отказал в иске

Суд не стал пересматривать оценку доказательств и процессуальную сторону дела, которую дала первая инстанция. Юристы истцов утверждали, что ограничения звонков нарушили права пользователей, отвечая на жалобы о нестабильной работе сервиса и уменьшении доступности связи. Но апелляция не нашла улик, достаточных для восстановления производства.

Ограничения в мессенджерах вводились в августе 2025 года с официальной формулировкой «борьба с мошенничеством». В середине февраля 2026 года Роскомнадзор объявил об ужесточении мер в отношении Telegram и заявил, что они останутся до размещения серверов платформы на территории России и исполнения российского законодательства. В отношении WhatsApp регулятор тоже усилил ограничения.

Что изменится для пользователей

На практике речь шла прежде всего о голосовых вызовах: текстовые сообщения и базовые функции мессенджеров остались доступными. Пока позиция регулятора не меняется, ограничения звонков могут сохраняться — это значит, что часть пользователей продолжит испытывать проблемы с подключением и качеством вызовов.





Судебное решение само по себе не отменяет меры Роскомнадзора: регулятор оставил за собой право поддерживать ограничения как инструмент давления на зарубежные платформы, требуя локализации оборудования и соблюдения требуемых процедур.

Что дальше

Юристы истцов могут искать дальнейших путей обжалования, но пока правоприменительная практика идёт в пользу регулятора. Для мессенджеров это простая арифметика: либо идти на уступки регулятору и размещать части инфраструктуры в России, либо мириться с периодическими техническими ограничениями.

Пользователям остаётся выбирать: ждать решений на уровне компаний и органов власти или переключаться на альтернативные сервисы и каналы связи. Под давлением регуляторов такие конфликты между удобством сервиса и требованиями локального законодательства будут повторяться.