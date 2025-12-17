Роскомнадзор заявил о возможности снятия блокировки с игровой платформы Roblox в России после обращения Roblox Corporation с готовностью привести работу сервиса в соответствие с требованиями российского законодательства.

Roblox была заблокирована в России 3 декабря. Причиной стали материалы с пропагандой экстремистской и террористической деятельности. До этого момента компания, по данным ведомства, не реагировала на законные требования регулятора.

Позиция Роскомнадзора и признание нарушений

В новом пресс-релизе Роскомнадзор отметил, что до блокировки Roblox Corporation игнорировала требования, касающиеся модерации контента и обеспечения безопасности пользователей. Теперь компания признала, что в недостаточной степени обеспечивала контроль за содержанием игр и безопасностью пользовательских чатов.

В Roblox Corporation ранее заявляли, что «уважают местные законы и постановления в странах, где оперируют», а также подчеркивали приверженность безопасности пользователей. Однако этих заявлений Роскомнадзор счел недостаточными для снятия ограничений.





Условия возможной разблокировки Roblox

Как уточнили в Роскомнадзоре, ключевым фактором станет не само заявление, а практические действия платформы. Ведомство подчеркнуло, что готово к взаимодействию с Roblox Corporation при наличии реальных шагов по изменению подходов к модерации и защите детей в интернете.

Roblox работает с 2006 года и доступна на PC, PlayStation 4 и 5, Xbox One, а также на устройствах под управлением iOS и Android. До введения блокировки ежемесячная аудитория Roblox в России составляла около 18 млн пользователей.