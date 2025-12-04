Роскомнадзор обновил настройки ТСПУ и начал блокировать три новых VPN-протокола — SOCKS5, VLESS и L2TP. Их ограничение подтвердили источники РБК в телеком-и инфобез-сфере, а также опрошенные эксперты.

Обновление настроек ТСПУ

Роскомнадзор обновил конфигурации технических средств противодействия угрозам, которые установлены на сетях российских операторов связи. Через ТСПУ проходит фильтрация трафика: оборудование противодействует внешним атакам, включая DDoS, а также блокирует доступ к запрещённым ресурсам или снижает скорость подключения к ним. О внесённых изменениях РБК сообщили три источника на телеком-рынке и в сфере информационной безопасности, их данные подтвердили приглашённые эксперты.

Собеседники РБК отметили, что в новых настройках ТСПУ задействованы дополнительные механизмы для ограничения обхода блокировок. По их словам, именно на этом этапе регулятор усилил работу по выявлению и блокировке VPN-трафика, расширив перечень запрещённых протоколов.

Блокировка новых VPN-протоколов

По данным источников, Роскомнадзор начал блокировать SOCKS5, VLESS и L2TP. Эти протоколы используются VPN-сервисами для установления защищённых соединений. Они определяют схему построения канала, скорость, уровень шифрования и устойчивость к попыткам ограничения доступа. Протоколов существует несколько десятков, и без них VPN-сервисы не могут работать.

Как пояснили собеседники издания, разные VPN используют разные технологии, поэтому воздействие на конкретные протоколы напрямую влияет на доступность сервисов обхода блокировок. Блокировка сразу трёх новых протоколов означает расширение ранее действующих ограничений и делает некоторые VPN-приложения недоступными или нестабильными.





Эксперты, которых опросил РБК, подтвердили информацию о расширении перечня блокируемых технологий. Они отметили, что обновление ТСПУ — один из основных инструментов регулятора для ограничения доступа к запрещённым ресурсам и управления трафиком на уровне инфраструктуры операторов связи.