Honor готовится к запуску новой линейки игровых смартфонов Win и делает ставку на то, чему в сегменте гейминга обычно уделяют меньше внимания — комфорту для глаз.

В преддверии официальной презентации, запланированной на 26 декабря, компания подтвердила, что все смартфоны серии Win получат фирменный дисплей с технологией AI Oasis для защиты зрения. Экран оптимизирован специально для 3D-игр и динамичных сцен и оснащён антиголовокружительной системой, которая должна снижать нагрузку на глаза и уменьшать симптомы укачивания при длительных игровых сессиях. По заявлению Honor, уровень дискомфорта может снижаться до 54 процентов, однако реальные результаты потребуют независимых тестов.

Одной из ключевых особенностей дисплея станет ШИМ-регулировка яркости с частотой 5920 Гц. Honor утверждает, что это самый высокий показатель «безрискового» подавления мерцания в индустрии. Экран также получил сертификацию TÜV Rheinland Global Eye Protection 5.0, которая учитывает защиту от сухости глаз и усталости при продолжительном использовании.

В линейку войдут две модели: флагманский Honor Win и более доступный Honor Win RT. Обе версии оснащаются впечатляющим аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч, рассчитанным на длительные игровые сессии без частых подзарядок.

С точки зрения производительности Honor тоже не экономит. Старшая модель Honor Win работает на базе флагманского чипсета Snapdragon 8 Elite Gen 5 в сочетании с памятью LPDDR5X и накопителем UFS 4.1. За звук отвечает система Honor Surround Subwoofer 2.0 с двумя симметричными динамиками, обеспечивающими более громкое и объёмное звучание.





Отдельное внимание уделено надёжности. Все смартфоны серии Win получили защиту от воды и пыли по стандартам IP68, IP69 и IP69K. В итоге Honor позиционирует линейку Win как решение для хардкорных мобильных геймеров, делая упор не только на максимальную производительность, но и на комфорт при длительном использовании.